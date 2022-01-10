تدريب بدني شاق للاعبي الزمالك استعداداً لكأس الرابطة

/671564/تدريب-بدني-شاق-للاعبي-الزمالك-استعدادا-لكأس-الرابطة

خاض لاعبو الزمالك تدريبات بدنية شاقه على هامش مران اليوم، بناء على تعليمات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام مخطط الأحمال البرتغالي بتلك الفترة البدنية الكبيرة التي أوصى بها كارتيرون، وأستعان مخطط الأحمال بمساعدة أحمد عصمت خلال تلك الفترة.

وجائت تلك التدريبات استعداداً لإنطلاق بطولة كأس الرابطة، التي ستلعب نسختها الأولى بعد يومين، ويقع الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، بينما الأهليي وبيراميدز على رأس أول مجموعتين نظراً لترتيب الدوري المصري الموسم الماضي.

موعد مباراه الزمالك في كاس الرابطة

المجموعة الثالثة.. الجمعة 28 يناير

غزل المحلة أمام فاركو وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

إنبي أمام طلائع الجيش وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سيراميكا كليوباترا ضد الزاملك وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك بفرض غرامات

حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لاعبيه من الزيادة في الوزن، بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها.

وقرر كارتيرون توقيع غرامات مالية على أي لاعب يزيد وزنه عن المعدل المطلوب له، وستكون الغرامة 10 آلاف جنيه عن كل كيلو زيادة لأي لاعب يثبت زيادة وزنه، في تحذير شديد اللهجة من المدرب الفرنسي نحو ذلك.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس الرابطة، التي سوف تبدأ يوم 12 يناير من الشهر الحالي، وتقام على ثلاث مجموعات، الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس كل مجموعة نظراً لترتيب الدوري العام الموسم الماضي.

حقيقة توقيع أشرف بن شرقي للأهلي

خرجت بعض الأنباء عن رحيل أشرف بن شرقي من نادي الزمالك، بنهاية الموسم لعدم تجديد عقده مع الفريق حتى الأن.

وخرج أمير توفيق مدير التعاقدات للنادي الأهلي، مؤكداً بأن أي لاعب سينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم يحق لنا التوقيع معه، وأي لاعب مميز سنحتاجه بالتأكيد سنبدأ التفاوض معه لضمه.

كما أشار الإعلامي سيف زاهر بأن النجم المغربي أتفق مع أحد الفرق منذ وقت كبير، حتى قبل عودة مجلس مرتضى منصور، والمقربين من أمير مرتضى أكدوا له ذلك بأن لا يضيع من وقته مع اللاعب لأنه أنهى كل شئ.