/671565/النائبة-هدى-عبد-الستار-تشارك-فى-الجلسة-الإفتتاحية-لمنتدي-شباب-العالم

شارك النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة 2022، ولمدة 4 أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة النائبة هدي عبد الستار عمار تشارك فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

منتدي شباب العالم

رئيس مجلس النواب يشارك فى افتتاح منتدى شباب العالم

هذا وشارك رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، في افتتاح النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وبحضور عدد كبير من الشباب من مختلف الجنسيات.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم بنسخته الرابعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة من إدارة المنتدى لجميع الحضور بشأن إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا،من خلال الروبوتات التفاعلية والتي تتفاعل مع الوفود وتقدم لهم المعلومات المطلوبة منهم وفي نفس الوقت تقوم بمراقبة درجات الحرارة الخاصة بهم، وتنبيه المنظمين في حالة ظهور أي أعراض أو ارتفاع درجة حرارة أحد المشاركين.

و يعود منتدى شباب العالم (WYF) هذا العام ليستضيف مجموعة من 18000 مشارك و500 متحدث، وتعد صحة وسلامة جميع الحاضرين أمرًا بالغ الأهمية، ونظرًا لتنظيم المنتدي في ظل إنتشار فيروس كورونا COVID-19 عالميًا، فقد اتبع المنتدي هذا العام مجموعه من الإرشادات الطبيه والتقنيات المبتكرة الدولية في جميع أنحاء العالم لضمان تجربة آمنة لجميع الحاضرين.

في هذا الإطار، تعاون المنتدي مع شركة Bee Group والتي تعتبر أول الشركات التي بدأت في تصنيع وتصدير واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال التعقيم والتطهير الطبي منذ عام ٢٠٢٠، كما تعتبرBeeGroup أول شركة متخصصة في مجال التأمين الطبي الشامل للاحداث علي المستوي الإقليمي و الدولي والمؤتمرات والمنشآت.

وتشتمل خطة التأمين الطبي علي تعقيم وتطهير جميع أماكن فاعليات المنتدي فضلًا عن المطارات والفنادق وكذا وسائل النقل من خلال ٣ محاور رئيسية حيث التعقيم وتضمنت تعقيم الأسطح: بالإضافة إلي الطرق التقليدية، سيتم تغطية جميع الأسطح بما في ذلك مقابض الأبواب والأزرار وغيرها ... بملصقات مطهرة Sanitizing Pads إنجليزية الصنع، والتي تستخدم تقنية متقدمة لقتل ٩٩.٩٪ من الفيروسات والجراثيم تعقيم الهواء: سيتم إستخدام مجموعه كبيره من أجهزه تعقيم الهواء في قاعات المؤتمرات الرئيسيه وكذا غرف الندوات اليوميه، والتي تعمل على إزاله الروائح والسموم المنتشرة باستخدام تقنية Plasma-cluster Ion، حيث تنتشر الايونات في جميع أنحاء الغرفة لتنقية الهواء وتحسين جودته ، آلات التبخير Fogging Machines المانية الصنع: تستخدم لتطهير المنشآت باستخدام تكنولوجيًا الضباب لأول مرة في مصر، والتي يتم استخدامها حاليًا في تعقيم الحرم الشريف والملاعب الدوليه.