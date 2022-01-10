مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يحتفي بأول عرض سينمائي في الإسكندرية (صور)

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مر 126 عامًا على أول عرض سينمائي عروس البحر المتوسط، والذي عُرض 6 من يناير عام 1896 في مدينة الإسكندرية، وكان وقتها حدثًا تاريخيًا بل أسطوريًا لون الأيام بجمهورية مصر العربية وجعلها مختلفة عما كانت عليه، لذا في 9 من يناير 2022 احتفل مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية بمرور 126 عاما على أول عرض سينمائى فى مصر.

دوت الخليج ترصد تفاصيل الاحتفاء بأول عرض سينمائي في مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

احتفالية مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية في الاسكندرية

بدأت احتفالية مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية بعرض فيلم قصير بهذه المناسبة في اتيليه الإسكندرية لجماعة للفنانين والكتاب بالأزاريطة، وذلك بمشاركة الدكتور ياسر محب رئيس مهرجان القاهرة لسينما الفرنكوفونية، ومصطفي فهمي نائب رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي هشام مراد، ريبيو ازازيا مدير ادارة الثقافة في جامعة سنجور وادار الندوة الناقد السينمائي سامي حلمي.

فيلم عروس البحر المتوسط في مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

يشار إلى أن فيلم عروس البحر المتوسط كان أول عرض سينمائي في القاهرة وعُرض بسينما سانتي، وتلاهما العرض السينمائي الثالث في بورسعيد، وقبل ذلك بعام كان أول عرض سينمائي في العالم بالصالون الهندي بالمقهى الكبير "الرجاند كافيه" في باريس، إذ كان عبارة عن فيلم صامت للأخوين "لوميير"،بينما افتتحت أول "سينما توغرافي" لـ"لوميير" في الإسكندرية عام 1897، وقام المصور الأول لدار لوميير "بروميو" بأول تصوير سينمائي لبعض المناظر المصرية تم عرضها بدار سينما لوميير ليبدأ بعد ذلك الإنتاج السينمائي المصري.

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

أقيمت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية في الفترة من 11 إلى 16 ديسمبر الماضي، بمشاركة 23 فيلماً من 10 دول أعضاء بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية، هى مصر، فرنسا، كندا، السنغال، المغرب، تونس، الإمارات، لبنان، بوركينافاسو بالإضافة إلى إنجلترا، بدار الاوبرا المصرية، وذلك بحضور عدد من المسئولين والدبلوماسيين، والعديد من صناع السينما والنجوم والإعلاميين، ليكون مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية الأول من نوعه فى جمهورية مصر العربية الذى يخصص نشاطه للسينما التى تقدمها 88 دولة وحكومة، هى الدول الأعضاء بمنظمة الفرنكوفونية.