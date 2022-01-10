عاجل- رئيس زامبيا: منتدى شباب العالم فرصة للتعرف على إبداعاتهم

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس دولة زامبيا هاكيندى هيشيليما أن بلاده تقدر وتثمن الفرصة التى يقدمها منتدى شباب العالم للشباب من أجل الاستماع إلى أصواتهم والتعرف على ابتكاراتهم وإبداعاتهم.





وقال هيشيليما فى كلمته عبر تقنية الفيديو كونفراس، خلال مشاركته فى الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا.. إنذار الإنسانية وأمل جديد" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إن زامبيا وضعت الشباب فى قمة أولويات أجندتها، إذ أنهم القوة الدافعة للأوضاع السياسية والاقتصادية، كما لم تدخر جهدا فى دعم وتعزيز الشباب للمشاركة الفعالة فى الشؤون الاقتصادية للدولة"، منوها بإيمان بلاده الشديد بالمشاركة الفاعلة للشباب لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس زامبيا أن بلاده وضعت مهاما تتضمن مشاركة الشباب فى الأمور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والرياضية، وأن يكونوا جزءا فاعلا مهما فى المجتمع، معربا عن سعى بلاده لأن يكون هناك مزيدا من السياسات والبرامج والمبادرات لدعم الشباب ومشاركتهم الفعالة فى تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها.

وأشار رئيس زامبيا إلى أن بلاده صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو" فى مجال التعليم والثقافة من أجل تعزيز التنوع الثقافى، موضحا أن التصديق على هذه الأداة الدولية توضح التزام زامبيا بالعمل الجاد فى هذا القطاع.

وحث رئيس زامبيا شباب العالم على استخدام منصة منتدى شباب العالم، ليس فقط لتبادل الرؤى، ولكن للانخراط والاشتراك فى اتخاذ القرار وصنعه، فضلا عن الاستفادة من المنتدى وتحويله إلى أفعال جادة وفعالة، وأن يكون الشباب أعضاء فاعلين فى مجتمعات العالم.

ويستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.