وزير النقل يعلن دخول برج منفلوط بأسيوط الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، عن دخول برج "منفلوط" بمحافظة أسيوط الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد "بنى سويف - أسيوط" بطول 250 كم، والجارى تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة "الستوم" الإيطالية العالمية بنظام إلكترونى حديث (EIS) والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان فى العالم.





وأوضح الوزير، فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، أن المشروع يتكون من (15 برجا رئيسيا و 24 برجا ثانويا و86 مزلقانا) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 83 %، حيث تقوم الشركة بأعمال التشطيبات والتركيبات لعدد 4 أبراج على التوازى بمراحل متفاوتة.

وأضاف أن برج منفلوط بمحافظة أسيوط هو البرج الرئيسى الحادى عشر، الذى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوى – مطاى - سمالوط) بمحافظة المنيا وأبراج (ديروط – القوصية - منفلوط) بمحافظة أسيوط وبرج (الفشن) بمحافظة بنى سويف، لافتا إلى أن برج إشارات منفلوط بمحافظة أسيوط والمنطقة الأوتوماتيكية بطول 20 كم تتحكم فى 64 سيمافورا ضوئيا و5 مزلقانات تعمل أتوماتيكيا، و18 موتور تحويلة و106 تراكات كهربائية – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى (منفلوط والقوصية) ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 161 كم.

وأشار الوزير إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط "بنى سويف / أسيوط" يهدف إلى استبدال النظام الحالى (الميكانيكى) بآخر إلكترونى حديث، مما يؤدى إلى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات، ويسهم هذا فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة، وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.