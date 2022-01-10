قرار جمهورى بإنشاء جامعة الابتكار الخاصة

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار جمهورى رقم 634 لسنة 2021 بإنشاء جامعة الابتكار الخاصة، ويكون مقرها مدينة العاشر من رمضان.



جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار جمهورى رقم 634 لسنة 2021 بإنشاء جامعة الابتكار الخاصة، ويكون مقرها مدينة العاشر من رمضان. وتتكون الجامعة من كليات العلاج الطبيعى، والتمريض، والهندسة، وإدارة الاعمال والاقتصاد، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والفنون، والتكنولوجيا الحديثة.

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