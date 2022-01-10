الاتحاد الأوروبى: توصيات منتدى شباب العالم حول المناخ ستغذى العمل مع مصر

جدة - نرمين السيد - أشاد لويس ميجيل بوينو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمنتدى شباب العالم الذى يعقد فى نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأضاف بوينو، فى تصريحات له، اليوم الإثنين، أن المنتدى فرصة لتعزيز دور الشباب فى المجتمعات، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبى يتابع هذه الفعاليات، لا سيما ما يتم حول التغير المناخى، وسيساهم الاتحاد فى معالجة هذه القضية ضمن الجهود الدولية.

وأكد أن توصيات المنتدى حول تغير المناخ ستغذى العمل مع مصر فى قمة المناخ المقرر عقدها فى شرم الشيخ هذا العام، وتابع: "مستقبل العالم بين أيدى الشباب، وبإمكانهم معالجة القضايا أكثر إلحاحا من خلال مشاركاتهم فى مناقشات واسعة النطاق".