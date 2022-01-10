«الصحة»: ننتظر مقاضاة أسرة «الإبراشي» للطبيب لنتخذ الإجراءات القانونية

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة، أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية، حيال ثبوت تسبب «طبيب» في تدهور الإعلامي الراحل وائل الأبراشي، ما أدى إلى سوء حالته الصحية، عقب إصابته بفيروس كورونا منذ قرابة عام، بحسب تأكيد أسرة الإعلامي الراحل، أن تشخيص الطبيب الخاطئ، أدى إلى تدهور حالته الصحية.

وأضاف المصدر، أن الوزارة في انتظار مقاضاة أسرة الراحل وائل الأبراشي قانونيا لـ«الطبيب»، حتى يجرِ الاطلاع على كل المستندات والأوراق التي تثبت إدانة الطبيب في تدهور حالة الراحل وائل الأبراشي، مشيرا إلى أن الوزارة لن تستيطع اتخاذ أي إجراء قانوني ورسمي، دون مقاضاة أسرة الراحل للطبيب الذي تسبب في تدهور حالة الإبراشي الصحية، وتسبب في النهاية بوفاته.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر طبيبة، أن الطبيب الذي اتهمته زوجة وائل الابراشي «سحر الابراشي»، كان سببا في تدهور حالته الصحية، لأن التشخيص كان خاطئا منذ البداية.

وقالت سحر الإبراشي، قبل قليل، إنها تنوي مقاضاة الطبيب الذي عالج زوجها في البداية خطأ، موضحة أن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، هو الذي حاول إنقاذه، لكن الخطأ في التشخيص من البداية، كان السبب في تدهور حالته.

ورحل عن عالمنا، الإعلامي وائل الإبراشي، عن عمر ناهز 58 عاما، بعد مسيرة صحفية وإعلامية حافلة بالنجاح، بعد تخرجه في كلية الإعلام عام 1987.