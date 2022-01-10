قرار جمهورى بتجديد تعيين مرعى وبرايه نائبين لرئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

أصدر الـرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 630 لسنة 2021 بتجديد تعيين كل من محمد شعبان عبدالفتاح مرعي ومحمد عبدالعزيز محمد برايه نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويعامل النائبان المعاملة المقررة لنائب الوزير، نشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم .

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