السيسي: الدولة المصرية لم تخش جائحة كورونا والشعب واصل العمل خلالها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية لم تخش جائحة كورونا، وأن الشعب المصري لم يتوقف عن العمل للحظة خلالها، مشيدا بتعامل الشعب مع الأزمة والتزامه بالإجراءات الاحترازية واندفاعه لتلقي اللقاحات.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - في ختام الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة تحت عنوان "جائحة كورونا ..إنذار للإنسانية وأمل جديد" - عن شكره لجميع المسئولين الذين ألقوا كلماتهم خلال الجلسة، مشيدا بما طرحوه من موضوعات في هذه الكلمات.

وأضاف: أن الجميع اتفق على أنه رغم قسوة محنة (كوفيد 19)، إلا أنها ألقت الضوء على أهمية زيادة التواصل والاستعداد لإتاحة فرصة أكبر لشباب العالم أجمع؛ ليكون له مشاركة أكثر فعالية من الواقع الحالي.

وأشار إلى أن الكلمات التي ألقيت خلال الجلسة سطلت الضوء على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأن بعض الدول كانت لديها الفرصة للوصول إليها ودول أخرى لم يكن لديها هذه الفرصة لتوفير اللقاحات لشعوبها خلال الأزمة، وما لذلك من آثار في العالم أجمع.

وأكد أن الكلمات ألقت كذلك الضوء على أهمية التشاور العالمي في مجابهة التحديات بشكل عادل غير مرتبط بقدرات الدول الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية.

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن عالم ما بعد كورونا سيكون عالما مختلفا عما كان قبله، مؤكدا أن العالم لن يستطيع معرفة كل ما أفرزته الجائحة وما أنتجته خلال الوقت الحالي ، بل سيحتاج الأمر إلى سنوات قد تقل وقد تكثر.

وقال الرئيس - موجها خطابه لشباب العالم - إنم ستجدون أن الجائحة كان لها آثار إيجابية جدا رغم ما عاناه العالم خلال الأزمة، مؤكدا ضرورة عدم توقف الحياة مهما كانت المحنة.

وعقب كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، انتهت فعاليات الجلسة الرئيسية للمنتدى .