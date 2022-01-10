ماني يقود منتخب السنغال لفوز قاتل على زيمبابوي فى أمم أفريقيا.. فيديو

خطف منتخب السنغال فوزا قاتلاً من زيمبابوي بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، بملعب "كويكونج ستاديوم".

قدم منتخب السنغال أداء متواضعا فى الـ 45 دقيقة الأولي أمام زيمبابوي، ولم يُظهر قوته الهجومية على مرمى الأخير.

فيما فضل منتخب زيمبابوي البقاء في وسط ملعبه، خوفاً من تهديد حقيقي على مرماهم من قبل أسود التيرانجا فى حالة الإندفاع الهجومي.

واصل منتخب السنغال محاولاته المستمرة نحو مرمي زيمبابوي خلال أحداث الشوط الثاني، بحثاً عن هدف التقدم، لكن دون جدوي بسبب تماسك زيمبابوي دفاعياً.

وفي الوقت الضائع من المباراة، حصل السنغال على ركلة جزاء مستحقة، سدد منها ساديو ماني نجم ليفربول هدف الفوز لأسود التيرانجا فى المباراة.

بهذة النتيجة، يحصد منتخب السنغال أول 3 نقاط فى مشوار دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، فيما يظل زيمبابوي بدون رصيد من النقاط.

جدير بالذكر أن منتخب السنغال ينافس في المجموعة الأولي ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، برفقة كل من زيمبابوي وغينيا ومالاي.

أحد الكرات المشتركة بين لاعبي السنغال وزيمبابوي

السنغال ضد زيمبابوي

السنغال وزيمبابوي

جانب من مباراة السنغال وزيمبابوي