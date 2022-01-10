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«منتدى شباب العام فى عيون المجتمع الدولى ».. رومانيا: يمنح الشباب دورًا مهما.. زامبيا:منصة لاستماع أصوات الجميع .. الأمم المتحدة تدعو الشباب من المنتدي علي بناء مستقبل أفضل

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إيمان مجدي 0 تبليغ

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/671572/منتدى-شباب-العام-فى-عيون-المجتمع-الدولى--رومانيا-يمنح-الشباب-دورا-مهما-زامبيامنصة-لاستماع-أصوات-الجميع--الأمم-المتحدة-تدعو-الشباب-من-المنتدي-علي-بناء-مستقبل-أفضل

انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، صباح اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر هذه الفعاليات حتي الخميس القادم.

وانطلق المنتدي تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، للاستماع لأفكارهم والتعبير عن آرائهم  ورؤيتهم فما يشغل الرأى العام العالمي.

 دوت الخليج

 

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  وقال كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية دولة رومانيا، إن منتدى شباب العالم منح الشباب دورًا مهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كلاوس يوهانيس: ينبغي على الدول توفير فرص للشباب  لتحقيق منظومة متكاملة

وأضاف إنه ينبغي على الدول توفير فرص للشباب  لتحقيق منظومة متكاملة وأكثر تطور  خلال السنوات القادمة، مشيدا خلال حديثة بمنتدى شباب العالم، بإعتباره إحدى الفعاليات الدولية الدافعة لتعزيز دور الشباب.   

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ايتيزار إيتونو: هذه أرض لا يمكن أن تصدق ما بها من تراث تاريخي

تحدثت "ايتيزار إيتونو"، الممثلة الإسبانية وبطلة مسلسل (La Casa de Papel) الشهير، مُعربةً عن سعادتها بحضور المنتدى والتواجد وسط شبابٍ أتوا من بلاد كثيرة، مشيرًة إلى أن زيارتها تُعد الثانية بعد زيارتها الأولى عام 1998، وأثنت الممثلة الإسبانية على مصر قائلةً: "هذه أرض لا يمكن أن تصدق ما بها من تراث تاريخي.. أنا أرسل لكم تحيات زملائي في فريق عمل المسلسل الذي كان سبب شهرتي، لقد حظي المسلسل بنجاح بفضلكم".

 

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رئيس منظمة الصحة العالمية: المنظمة لا تدخر جهدًا لدعم الشباب

فيما أكد "تيدروس أدهانوم جيبريسوس"، رئيس منظمة الصحة العالمية، على أن المنظمة لا تدخر جهدًا لدعم الشباب الذي يجب أن يكونوا جزء لا يتجزأ من المنظومة العالمية، وتابع حديثه معربًا عن أمله في أن يكون عام ٢٠٢٢ عامًا تشهد فيه الجائحة نهايتها.  

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة: الشباب هم الأقدر على مواجهة تحديات المرحلة الراهنة

 

وألقت "جاياثما ويكراماناياكي" مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب كلمتها التي استهلتها بالإعراب عن السعادة بالانضمام لشباب العالم من أجل نشر السلام والمحبة والتناغم بين شباب العالم، وأشارت خلال كلمتها إلى أن أزمتي كورونا والمناخ تذكرنا دائمًا بضرورة العمل على تحقيق التنمية وتخطي التحديات بفضل الشباب ومجهوداتهم نحو صياغة مستقبلٍ أفضل، واختتمت كلمتها بأهمية وضع توصيات لكيفية العمل معًا من خلال التضامن مع الأجيال الشابة، مؤكدةً على أن الشباب هم الأقدر على مواجهة تحديات المرحلة الراهنة آملين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

 هاكيندي هيشيليما: المنتدي منصة لاستماع أصوات الشباب

 وأكد هاكيندي هيشيليما رئيس زامبيا، أن بلاده تدعم الشباب وتؤمن بالمشاركة الفعالة للشباب لتحقيق التنمية المستدامة، متابعا: "منتدى شباب العالم فرصة الاستماع إلى أصواتهم والتعرف على إبداعاتهم وابتكاراتهم".   

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أنطونيو جوتيريش يدعو شباب المنتدي علي بناء مستقبل أفضل بدءا من اليوم

 

وحث "أنطونيو جوتيريش"، الأمين العام للأمم المتحدة عبر الفيديو كونفرانس، الشباب على تجديد الأفكار والوصول إلى حلول لبناء مستقبل العالم، كما حث قادة العالم على ضرورة الاستماع لهم.

وتابع "جوتيريش" عبر الفيديو كونفرانس، بأن الأزمة أثّرت على الشباب كثيرًا على الجانب النفسي، وفي الوقت ذاته كانوا قادرين على مؤازرة بعضهم البعض في إعادة البناء والخروج من هذه الجائحة أقوياء، مشددا علي  ضرورة بناء مستقبل أفضل بدءًا من اليوم بفضل الشباب المتواجد المشارك في هذه النسخة من المنتدى، مختتمًا كلمته بالتأكيد على أن الشباب لديه ما لا ينضب من الأفكار والحلول المبتكرة. 

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ديفيد مالباس يشكر القائمين علي المنتدي

واستهل  ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، كلمته الافتراضية بتوجيه الشكر للقائمين على المنتدى، مؤكدًا على أن العالم لديه قدر هائل من التحديات التي يلعب الشباب دور هام في التعامل معها، وبخاصة ما يتعلق بالقضاء على الفقر وتعزيز التنمية، مشيرًا إلى أن الجائحة أثرت بالسلب على فرص العمل والشمول الاجتماعي والتعليم، وأضاف بأن العالم تكبّد خسارة قدرها سبعين مليون تريليون دولار من إجمالي الناتج المحلي العالمي بسبب فيروس كورونا.

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واختتم مالباس، كلمته بالتوصية بضرورة تمكين سوق العمل من توفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز البيئة التشريعية للعمل، بالإضافة إلى وجوب تفعيل الشمولية والصمود في البيئات الهشة جنبًا إلى جنبٍ مع تمكين الاقتصاد الأخضر الذي من شأنه أن يوفر فرص عمل كثيرة للشباب، مشيًرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تُعد الأكثر نُدرة في الموارد، ولذا ينبغي العمل على بناء القدرة على الصمود لكي تظل المنطقة في الصدارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «منتدى شباب العام فى عيون المجتمع الدولى ».. رومانيا: يمنح الشباب دورًا مهما.. زامبيا:منصة لاستماع أصوات الجميع .. الأمم المتحدة تدعو الشباب من المنتدي علي بناء مستقبل أفضل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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