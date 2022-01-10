بعد حبسه 15 يوم.. تعرف على رد "محمد الأمين" في اتهامه بـ"الاتجار بالبشر وهتك عرض قاصرات"

/671573/بعد-حبسه-15-يوم-تعرف-على-رد-محمد-الأمين-في-اتهامه-بـالاتجار-بالبشر-وهتك-عرض-قاصرات

نفى رجل الأعمال محمد الأمين، أمام قاضي التحقيقات، التهم الموجهة إليه في القضية رقم ١٨٨/ ٢٠٢٢ والمتهم فيها الاتجار بالبشر وهتك عرض فتيات قاصرات نزيلات بدار الأيتام التي أسسها بمحافظة بني سويف، وذلك بعد أن أمرت النيابة بحبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات.

دوت الخليج

وفي هذا السياق يرصد "دوت الخليج" أهم ما جاء أقوال "الأمين" أمام القاضي.

أردت إنهاء حياتي بملجأ الأيتام

ما عملتش غلط نهائي

طول عمري براعي ربنا في بنات ملجأ الأيتام اللي بقاله سنتين

عمري في حياتي ما أخطأت

بعامل البنات زي بناتي الصغيرين وأحفادي

دخلت البنات بيتي وقعدتهم مع زوجتي وأولادي

يعلم الله أنني راعيته في كل كبيرة وصغيرة ولم أخطأ نهائيًا

أردت أن أنهي حياتي بهذا الملجأ لأقابل به رب العالمين

النيابة تأمر بحبس محمد الأمين 15 يوم :

جدير بالذكر أن النيابة الكلية في القاهرة الجديدة أمرت بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد، السبت الماضي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في البشر، موجهة للمتهم في القضية رقم ١٨٨/ ٢٠٢٢، اتهامات بالتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المذكور، وذلك بعد أن قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض عليه مساء الجمعة الماضية.

أصل الحكاية :

نشرت صفحة "أطفال مفقودة" شهادات تفيد بهتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف، وسرعان ما تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في 10 ديسمبر الماضي بالواقعة الأمر الذي رصدته وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام في ذات التوقيت، فتولت النيابة العامة التحقيقات، من خلال سماع أقوال الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة، وكذلك شهادة مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تفصيلات البلاغ المقدم، ولشكوى بعض الفتيات المجني عليهن هاتفيًّا.

من هو محمد الأمين :

ويعد "الأمين" من أقطاب الأعمال في مصر، بدأ في شركة مقاولات تصنع إكسسوارات الحمامات، والمرافق المختلفة، وعمل لفترة طويلة في الكويت، قبل أن يعمل في مصر من خلال شركة استصلاح زراعي، ونال الأمين شهرته الكبيرة من خلال شرائه مجموعة من القنوات الفضائية والصحف، أبرزها جريدة الوطن، ومجموعة قنوات "سي بي سي".