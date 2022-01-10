/671584/مدبولي-يلتقى-رئيس-الحكومة-اللبنانية-علي-هامش-الدورة-الرابعة-من-منتدى-شباب-العالم

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.

دوت الخليج

منتدي شباب العالم

وحضر اللقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية. ومن الجانب اللبناني، جورج كلاس، وزير الشباب والرياضة، والسفير علي الحلبي، سفير جمهورية لبنان لدي القاهرة.

رئيس الحكومة اللبنانية

وفي مستهل اللقاء، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لرئيس الحكومة اللبنانية بحلول العام الميلادي الجديد، متمنيا أن يكون بداية لمستقبل أفضل لدولة لبنان، وأن يحقق الشعب اللبناني الشقيق ما يصبو إليه من تنمية وتقدم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اللقاء الذي تم صباح اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جاء ليجدد حرص القيادة السياسية على مواصلة الدعم للبنان لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.

وتطرق مدبولي، خلال لقائه مع ميقاتي، إلى متابعة الملفات الخاصة بتعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز، وسبل تحقيق الربط الكهربائي بين البلدين، ليتسنى إمداد لبنان بالكهرباء، فضلا عن تسهيل حركة التبادل التجاري، لاسيما فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية اللبنانية، وتزويد لبنان بالمساعدات الغذائية والإنسانية.

من جانبه، تقدم نجيب ميقاتي بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، ولأعضاء الحكومة، علي المتابعة الحثيثة لموضوعات التعاون مع لبنان، والرغبة والجهود الصادقة في الوقوف بجانب لبنان في أوقات المحن والشدائد. وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالاستمرار في تقديم كافة سبل الدعم الممكن لدولة لبنان، معرباً عن ترحيبه بتلبية دعوة نظيره اللبناني بالزيارة في أقرب فرصة ممكنة، دعماً للشعب اللبناني الشقيق.