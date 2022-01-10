/671568/عمر-السعيد-يشارك-في-مران-الزمالك-بعد-غياب

شارك عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات اليوم، بعدم غاب خلال الفترة الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء غياب عمر السعيد عن التدريبات خلال الفترة الماضية بسبب خضوعة لبرنامج تأهيلي بناء على تعليمات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي يسعى لتجهيز جميع اللاعبين حتى يكونوا جاهزين لكأس الرابطة التي ستنطلفق بعد غد.

خاض لاعبو الزمالك تدريبات بدنية شاقه على هامش مران اليوم، بناء على تعليمات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقام مخطط الأحمال البرتغالي بتلك الفترة البدنية الكبيرة التي أوصى بها كارتيرون، وأستعان مخطط الأحمال بمساعدة أحمد عصمت خلال تلك الفترة.

كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك بفرض غرامات

حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لاعبيه من الزيادة في الوزن، بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها.

وقرر كارتيرون توقيع غرامات مالية على أي لاعب يزيد وزنه عن المعدل المطلوب له، وستكون الغرامة 10 آلاف جنيه عن كل كيلو زيادة لأي لاعب يثبت زيادة وزنه، في تحذير شديد اللهجة من المدرب الفرنسي نحو ذلك.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس الرابطة، التي سوف تبدأ يوم 12 يناير من الشهر الحالي، وتقام على ثلاث مجموعات، الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس كل مجموعة نظراً لترتيب الدوري العام الموسم الماضي.

موعد مباراه الزمالك في كاس الرابطة

المجموعة الثالثة.. الجمعة 28 يناير

غزل المحلة أمام فاركو وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

إنبي أمام طلائع الجيش وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سيراميكا كليوباترا ضد الزاملك وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

المجموعة الأولى.. 26 يناير 2021

المصري أمام فيوتشر وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

الاتحاد السكندري أمام مصر للمقاصة وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

إيسترن كومباني ضد بيراميدز وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

المجموعة الثانية.. الخميس 27 يناير

المقاولون العرب أمام الإسماعيلي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

الجونة أمام البنك الأهلي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سموحة أمام الأهلي وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.