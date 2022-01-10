/671574/كأس-أمم-أفريقيا-التشكيل-الرسمي-لمنتخب-المغرب-لمواجهة-غانا

تقام بعد قليل مباراة المغرب وغانا ضمن منافسات الجولة الثالثة في كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعاني المغرب في مباراة اليوم بسبب وجود 15 حاله مصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك قبل لقاء غانا الهام.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن ضرورة وجود 11 لاعب من أجل لعب المباراة، وإذا لم يتوفر هذا العدد يتم إلغاء نتيجة المباراة للفريق الآخر.

وفيما يلي تشكيل المغربي الرسمي لمباراة غانا:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سامي مائي، أدم ماسينا، نايف أكرد، غانم ساسي

خط الوسط: عز الدين أوناجي، سليم أملاح، زكرياء ابو جلال

خط الهجوم: أشرف حكيمي، سفيان بوفال، عمران لوزا

أول ظهور تحكيم أجنبي من خارج قارة أفريقيا في كأس الأمم

بدأت منافسات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون أمس الأحد وشهدت على العديد من الأحداث المميزة التي ظهرت في أولى مباريات البطولة.

وشهدت البطولة تواجد أول حكم من خارج قارة أفريقيا، وذلك خلال لقاء السنغال وزيمبابوي الذي يقام حاليا.

وتم تعيين ماريو إسكوبار والذي يحمل جنسية جواتيمالا، من أمريكا الوسطى والذي بدأ التحكيم الدولي منذ عام 2013.

أما عن مساعدي إسكوبار فيتواجد حكمين من الكونغو وآخر من ليبيا داخل أرض الملعب.

أما حكم الفيديو فهو فيرناندو جيريرو راميريز والذي يحمل الجنسية المكسيكية، وحمل الشارة الدولية في عام 2010.

وبذلك تسجل بطولة أمم أفريقيا أول تواجد تحكيم أجنبي من خارج أفريقيا في مباراة السنغال وزيمبابوي.

زيمبابوي تفاجئ السنغال في كأس أمم أفريقيا.. تفاصيل

انتهى الشوط الأول من مباراة السنغال وزيمبابوي بالتعادل السلبي بين الفريقين في كأس أمم أفريقيا.

وفاجئ منتخب زيمبابوي الجميع في بداية المباراة وظهر متماسكا عكس توقع البعض بأن المباراة ستكون سهلة على رفاق ساديو ماني.

وسيطر السنغال على معظم مجريات اللقاء ولكن لم يتم تسجيل أي أهداف ليتأجل الحسم للشوط الثاني من عمر المباراة.

وكان كيتا بالدي لاعب السنغال قد حصل على بطاقة صفراء في شوط المباراة الأول.

وفيما يلي تشكيل السنغال الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: سيني ديانج

كأس أمم أفريقيا

خط الدفاع: إبراهيما مباي، بابا أبو سيسيه، عبده ديالو، بالو توريه

خط الوسط: شيخو كوياتي، إدريسا جاي، بابا ماتار سار

خط الهجوم: سفيان بوفال، عمران لوزا، أشرف حكيمي