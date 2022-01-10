/671575/اللقطات-الأولى-من-مسلسل-محمد-رمضان-ودينا-الشربيني-في-رمضان-2022

شارك النجم محمدرمضان جمهوره بصور من كواليس مسلسله الجديد المشوار، الذي يتم تصويره هذه الأيام، والمقرر عرضه في رمضان 2022، تشاركه البطولة الفنانة دينا الشربيني، من إنتاج محمد السعدي، تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

موقع دوت الخليج يرصد لكن آخر أخبار محمد رمضان وتصويره لمسلسل رمضاني جديد

محمد رمضان مع دينا الشربين في مسلسل المشوار

نشر النجم محمد رمضان منذ قليل على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يظهر فيها هو ودينا الشربيني مع المنتج محمد السعدي صاحب شركة MediaHubad vertising، والمخرج محمد ياسين، من كواليس مسلسل المشوار، الذي يقومون بتصويره حاليًا، على أن يتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم لسنة 2022، وعلق على الصورة قائلًا:"باسم الله توكلنا على الله".

محمد رمضان عن مسلسل المشوار

صرح محمد رمضان بأنه سعيد جدًا بالعمل مع دينا الشربيني لأول مرة، ويستعدون للمنافسة في السباق الرمضاني 2022، وذلك من خلال لقائه مع برنامج ذا إنسيدر بالعربي، وأيضًا صرح عن فخره بخصوص تعاونه لأول مرة مع المخرح محمد ياسين، وهو مطمأن للعمل معه ويشعر بتأكيد نجاحه، وقال ان المسلسل "في إيد أمينة" مع المخرج محمد ياسين.

حيث يتبع في هذا العمل أسلوبًا جديدًا وهو عدم متابعة الكتابة؛ لأنه يثق في المؤلف محمد فريد وإختيارات ياسين.

محمد رمضان في المشوار

يحاول محمد رمضان أن يبتعد هذه السنة الإبتعاد عن الأجواء الصعيدية، التي أعتاد جمهوره عليها في السنوات الماضية، مثل مسلسل: موسى ونسر الصعيد وزلزال، ولكن من الواضح أنه لن يخرج من عباءة الفقير المقهور.

دينا الشربيني مع محمد رمضان

تتشارك دينا الشربيني مع محمد رمضان لأول مرة، ويبدو أنها متفاهمة معه تمامًا وسعيدة بهذه التجربة، حيث ظهرت الشربين مؤخرًا في فلمين من بطولتها، وهما ثانية واحدة و30 مارس، غير النجاحات العديدة التي حققتها ببطولتها عدة أعمال درامية خلال السنوات الأخيرة الماضية، مثل:زي الشمس، لعبة النسيان وقصر النيل، ولكن من الواضح من الصورة التي نشرها رمضان، أن الشخصية التي تلعبها الشربيني هذه المرة مختلفة عن ما سبق.