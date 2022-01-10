/671577/كأس-أمم-أفريقيا-التشكيل-الرسمي-لمنتخب-غانا-لمواجهة-المغرب

تنطلق بعد قليل قمة مباريات الجولة الأولى لكأس أمم أفريقيا بين غانا والمغرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام المباراة ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم جزر القمر، والجابون معهم.

وتبدأ المباراة في تمام السادسة مساء على ملعب أحمد أهيدجو.

وكانت آخر مباريات غانا التحضيرية للكان الأفريقي أمام الجزائر وانتهت المباراة بالهزيمة بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وفيما يلي تشكيل غانا الرسمي للبماراة:

حراسة المرمى: جوسيب والكوت

خط الدفاع: أندي بادوم، ألكسندر دجيكو، دانيال أمارتي، عبد الرحمن بابا

خط الوسط: كمال الدين سليماني، توماس بارتي، إدريسو بابا

خط الهجوم: جوسيف بابنتسيل، جوردان أيو، أندريه أيو

كأس أمم أفريقيا: التشكيل الرسمي لمنتخب المغرب لمواجهة غانا

تقام بعد قليل مباراة المغرب وغانا ضمن منافسات الجولة الثالثة في كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وتعاني المغرب في مباراة اليوم بسبب وجود 15 حاله مصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك قبل لقاء غانا الهام.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن ضرورة وجود 11 لاعب من أجل لعب المباراة، وإذا لم يتوفر هذا العدد يتم إلغاء نتيجة المباراة للفريق الآخر.

وفيما يلي تشكيل المغربي الرسمي لمباراة غانا:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سامي مائي، أدم ماسينا، نايف أكرد، غانم ساسي

خط الوسط: عز الدين أوناجي، سليم أملاح، زكرياء ابو جلال

خط الهجوم: أشرف حكيمي، سفيان بوفال، عمران لوزا

أول ظهور تحكيم أجنبي من خارج قارة أفريقيا في كأس الأمم

بدأت منافسات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون أمس الأحد وشهدت على العديد من الأحداث المميزة التي ظهرت في أولى مباريات البطولة.

وشهدت البطولة تواجد أول حكم من خارج قارة أفريقيا، وذلك خلال لقاء السنغال وزيمبابوي الذي يقام حاليا.

تشكيل المغرب وغانا

وتم تعيين ماريو إسكوبار والذي يحمل جنسية جواتيمالا، من أمريكا الوسطى والذي بدأ التحكيم الدولي منذ عام 2013.

أما عن مساعدي إسكوبار فيتواجد حكمين من الكونغو وآخر من ليبيا داخل أرض الملعب.

أما حكم الفيديو فهو فيرناندو جيريرو راميريز والذي يحمل الجنسية المكسيكية، وحمل الشارة الدولية في عام 2010.

وبذلك تسجل بطولة أمم أفريقيا أول تواجد تحكيم أجنبي من خارج أفريقيا في مباراة السنغال وزيمبابوي.