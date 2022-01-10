النائب عاطف كعربان:منتدى شباب العالم  يهدف لتعزيز الحوار وتبادل الثقافات

/671578/النائب-عاطف-كعربانمنتدى-شباب-العالم- يهدف-لتعزيز-الحوار-وتبادل-الثقافات

أكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، أن مصر أبهرت العالم بانطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ،مشيرا إلى أن المنتدي يعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع للشباب وآرائهم وأفكارهم في مختلف القضايا والمجلات، وذلك لأن المنتدي يعد أهم منصة حوارية لشباب العالم أجمع.

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وثمن النائب عاطف كعربان، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم ، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المنتدى بأن مصر تتميز في تنظيم هذه الفعاليات، موضحًا أن المنتدى يناقش قضايا عالمية مثل العالم ما بعد كورونا والتغيرات المناخية في ظل الاهتمام العالمي بهذه القضية خاصة مع استعدادات مصر لعقد قمة المناخ 2022 في شرم الشيخ بعد القمة التي عقدت في جلاسجو في بريطانيا نوفمبر الماضي.

عاطف ك عربان: منتدى شباب العالم يعد كذلك نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات

وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن منتدى شباب العالم يعد كذلك نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات، بخلاف التأثير المباشر من خلال تحريك الدائرة الاقتصادية في مدينة شرم الشيخ، من خلال وجود عدد من السياح المشاركين في المنتدى، سواء عرب أو أجانب أو مصريين، واللذين سيقومون بأحدث رواج في حركة التسوق وتقديم الخدمات السياحية.

وقال كعربان، إن مشاركة 196 دولة كسفراء لبلادهم، في المنتدي يؤكد عظمة مصر في كافة المجالات،مؤكدا ان مشاركة هذه الشباب كسفراء في غاية الأهمية لنقل تاريخ وحضارة مصر السياحية وحضارتها بمختلف أنواعها الثقافية والفرعونية والمناخ الساحر البديع والطبيعة الخلابة.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.