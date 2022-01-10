/671581/أمم-أفريقيا-2021--نابي-كيتا-يقود-تشكيل-غينيا-أمام-مالاوي

أعلن المدير الفني للمنتخب الغيني، ديدييه سكس، عن تشكيل فريقه لمواجهة مالاوي، في أولى لقاءات الفريقين في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد تشكيل غينيا على العديد من الأسماء البارزة في عالم الكرة الإفريقية والعالمية، والتي يأتي على رأسهم نجم الفريق الإنجليزي ليفربول، نابي كيتا في خط الوسط.

تشكيل غينيا امام مالاوي:

حراسة المرمى: على كيتا.

خط الدفاع: مامادو كاني – سيدو سو – محمد كامارا – إبراهيما كونتي – إيسياغا سيلا.

خط الوسط: أغويبير كامارا – أمادو دياوارا – نابي كيتا.

خط الهجوم: خوسي كانتي – محمد بايو.

نتيجة مباراة السنغال وزيمبابوي

حقق المنتخب السنغالي الفوز على غريمة القاري، منتخب زيمبابوي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، من نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ونجح الدولي السنغالي ساديو مانى من تسجيل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من اللقاء، من خلال ركلة جزاء، نفذها مانى على يمين حارس المرمى.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب السنغالي ترتيب المجموعة الثالثة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، برصيد 3 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة مالاوي وغينيا.

الكاميرون يفتتح البطولة بالفوز على بوركينا فاسو بثنائية

انتهت أحداث مباراة منتخبي بوركينا فاسو والكاميرون، بنتيجة هدفين مقابل هدفي للأخير، في لقاء يجمع بين الفريقين في مباراة الإفتتاح لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ونجح المنتخب المغربي في حصد أول ثلاث نقاط في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تحتضنها على أرضها بعد عقبات عدة واجهة الأسود في الإستقبال.

وبدأ الشوط بتبادل الهجمات بين الفريقين، حتى بدأ المنتخب البوركيني في تهديد مرمى الكاميرون بقوة،وسجل هدف عن طريق جوستافو سنجاري في الدقيقة 24، بعد عرضية متقنة لم يتعامل معها أونان حارس الكاميرون بشكل جيد تغالطة وتذهب لسنجاري ليضعها في الشباك.

ثم تعادل أبو بكر للكاميرون من ركلة جزاء في الدقيقة 40، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل أضاف أبو بكر الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضاً، بعد اخطاء قاتلة من دفاعات بوركينا فاسو تسببت في ركلتي جزاء.

حاول المنتخب البوركيني من محاولة تعديل النتيجة، في أكثر من مشهد في الشوط الثاني، ولكن دفاعات المنتخب الكاميروني كانت بالمرصاد، خلف هجوم ولا أقوى وأخطر على مرمى بوركينا.