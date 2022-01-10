منتخب المغرب يستدعي أشرف بن شرقي لكأس أمم أفريقيا

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استدعى المنتخب المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، للمشاركة معهم في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامه حالياً في الكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء استدعاء بن شرقي نظراً للإصابات العديدة التي ضربت معسكر المنتخب المغربي، بعدما خرجت عدة تقارير تفيد بـ15 حالة مصابة بفيروس كورونا، ما بين اللاعبين والجهاز الفني والإداري.

ولم يستدعى وحيد خليلوزيتش بن شرقي في بداية البطولة، ولكنه تراجع وقام بإستدعائه بعد إصابات المغرب الكثيرة.

وسيسافر اللاعب اليوم من القاهرة متجهاً لبعثة منتخب المغرب في الكاميرون للمشاركة معهم في كأس أمم أفريقيا 2021.

وتعاني المغرب في مباراة اليوم بسبب وجود 15 حاله مصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك قبل لقاء غانا الهام.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن ضرورة وجود 11 لاعب من أجل لعب المباراة، وإذا لم يتوفر هذا العدد يتم إلغاء نتيجة المباراة للفريق الآخر.

تشكيل المغرب أمام غانا

خط الدفاع: سامي مائي، أدم ماسينا، نايف أكرد، غانم ساسي

خط الوسط: عز الدين أوناجي، سليم أملاح، زكرياء ابو جلال

خط الهجوم: أشرف حكيمي، سفيان بوفال، عمران لوزا

يمبابوي تفاجئ السنغال في كأس أمم أفريقيا.. تفاصيل

انتهى الشوط الأول من مباراة السنغال وزيمبابوي بالتعادل السلبي بين الفريقين في كأس أمم أفريقيا.

وفاجئ منتخب زيمبابوي الجميع في بداية المباراة وظهر متماسكا عكس توقع البعض بأن المباراة ستكون سهلة على رفاق ساديو ماني.

وسيطر السنغال على معظم مجريات اللقاء ولكن لم يتم تسجيل أي أهداف ليتأجل الحسم للشوط الثاني من عمر المباراة.

وكان كيتا بالدي لاعب السنغال قد حصل على بطاقة صفراء في شوط المباراة الأول.

ساديو مانى عن محمد صلاح

وأضاف ساديو ماني خلال تصريحات صحفية اليوم “بلا أي شك محمد صلاح لاعب ليفربول هو أفضل لاعب في العالم، ولا أرى من هو أفضل من حاليا، وأتمنى له الاتسمرار على هذا الأداء بشكل مستمر”.

وزاد “هل يوجد من هو أفضل من محمد صلاح حاليا؟ أشك أننا سوف نتطلع للإجابة باختيار لاعب أفضل من الدولي المصري”.

وتابع “بالنسبة للسرعات بيننا ففي المسافات القصيرة أنا أتفوق على النجم المصري، أما المسافات الكبيرة فأنا أنا أتفوق فيها ولدي سرعة فائقة”.

وأكمل “أما عن اللاعب الذي يعد أبطئ لاعب في فريق ليفربول فالبطبع سيكون فابينيو لاعب خط وسط الفريق”.

واختتم “ترينت ألكسندر أرنولد، هو أفضل ظهير أيمن على مستوى العالم حاليا، وهو يقدم أفضل أداء وأتمنى له الاستمرارية في هذا الأمر”.