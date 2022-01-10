تأكيداً لـ دوت الخليج إصابة شيكابالا بفيروس كورونا

/671585/تأكيدا-لـ-تحيا-مصر-إصابة-شيكابالا-بفيروس-كورونا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان غاب شيكابالا عن تدريبات الزمالك الفترة الماضية، بسبب ظهور إعراض فيروس كورونا عليه، ففضل الراحة وعدم المشاركة في التدريبات بالاتفاق مع الدكتور محمد أسامه رئيس الجهاز الطبي بالزمالك.

وكشف موقع دوت الخليج في وقتاً سابقاً أن اللاعب لديه أعراض كورونا، لذلك فضل عدم المشاركة في التدريبات.

خاص.. الزمالك يعدل عقد شيكابالا تقديراً لتاريخه مع النادي

أتفق مسئولوا نادي الزمالك، على تعديل عقد محمود عبد الرزاق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم.

وكشف مصدر من نادي الزمالك أن الإدارة أتفقت مع اللاعب على تعديل عقده ليحصل على 11 مليون جنية في الموسم، تقديراً لما قدموا وتاريخه الكبير مع النادي كقائد للفريق.

وكان قد خرج شيكابالا بتصريحات أعلن فيها عن غضبه، لتغيير بنود في عقده والأرقام المتفق عليها، من جانب اللجنة السابقة برئاسة حسين لبيب.

وجدد شيكابالا مع لجنة عماد عبد العزيز 4 سنوات مقابل 10 مليون جنية في الموسم، قبل أن يعلن اللاعب بتغيير القيمة إلى 5 مليون وعبر عن استيائه.

كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك بفرض غرامات

حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لاعبيه من الزيادة في الوزن، بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها.

وقرر كارتيرون توقيع غرامات مالية على أي لاعب يزيد وزنه عن المعدل المطلوب له، وستكون الغرامة 10 آلاف جنيه عن كل كيلو زيادة لأي لاعب يثبت زيادة وزنه، في تحذير شديد اللهجة من المدرب الفرنسي نحو ذلك.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس الرابطة، التي سوف تبدأ يوم 12 يناير من الشهر الحالي، وتقام على ثلاث مجموعات، الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس كل مجموعة نظراً لترتيب الدوري العام الموسم الماضي.

موعد مباراه الزمالك في كاس الرابطة

المجموعة الثالثة.. الجمعة 28 يناير

غزل المحلة أمام فاركو وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

إنبي أمام طلائع الجيش وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سيراميكا كليوباترا ضد الزاملك وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.