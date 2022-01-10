مدبولى لـ ميقاتى: مستمرون فى تقديم جميع سبل الدعم الممكن إلى لبنان

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، نجيب ميقاتى، رئيس الحكومة اللبنانية، وذلك على هامش مشاركته فى الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.





وحضر اللقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومن الجانب اللبنانى، جورج كلاس، وزير الشباب والرياضة، والسفير على الحلبى، سفير جمهورية لبنان لدى القاهرة.

وفى مستهل اللقاء، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لرئيس الحكومة اللبنانية بحلول العام الميلادى الجديد، متمنيا أن يكون بداية لمستقبل أفضل لدولة لبنان، وأن يحقق الشعب اللبنانى الشقيق ما يصبو إليه من تنمية وتقدم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن اللقاء الذى تم صباح اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، جاء ليجدد حرص القيادة السياسية على مواصلة الدعم للبنان لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.

وتطرق مدبولى، خلال لقائه مع ميقاتى، إلى متابعة الملفات المتعلقة بتعزيز التعاون فى مجال تصدير الغاز، وسبل تحقيق الربط الكهربائى بين البلدين، ليتسنى إمداد لبنان بالكهرباء، فضلا عن تسهيل حركة التبادل التجارى، لا سيما فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية اللبنانية، وتزويد لبنان بالمساعدات الغذائية والإنسانية.

من جانبه، تقدم نجيب ميقاتى بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء، ولأعضاء الحكومة، على المتابعة الحثيثة لموضوعات التعاون مع لبنان، والرغبة والجهود الصادقة فى الوقوف بجانب لبنان فى أوقات المحن والشدائد.

وفى ختام اللقاء، وجه الدكتور مصطفى مدبولى، بالاستمرار فى تقديم جميع سبل الدعم الممكن لدولة لبنان، معربا عن ترحيبه بتلبية دعوة نظيره اللبنانى بالزيارة فى أقرب فرصة ممكنة، دعما للشعب اللبنانى الشقيق.