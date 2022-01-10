معلومات الوزراء: 76.9% من الشباب يرون أن المؤتمرات أفضل الطرق لتوصيل آرائهم

جدة - نرمين السيد - أظهر استطلاع الرأى الذى أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن 76.9% من الشباب المصرى اتفقوا على أن مؤتمرات الشباب من أفضل الطرق وأيسرها لتوصيل آرائهم ووجهات نظرهم إلى الحكومة ورئيس الجمهورية مقابل 12.5% لم يروا ذلك فى حين لم يستطيع 10.6% التحديد.





جاء ذلك فى الاستطلاع الرأى الذى أجراه مركز المعلومات بداية يناير الجارى، على عينة من الشباب فى الفئة العمرية 18-35، وذلك تضامنا مع إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمنعقد فى مدينة شرم الشيخ، اليوم وحتى الثالث عشر من يناير الجارى. وأشار الاستطلاع إلى أن نتائجه تظهر النجاح المستمر لحلقة الوصل بين الدولة وشبابها، لافتا إلى أن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة كانت أولى حلقاتها، وما تبعه من تنظيم مؤتمرات وطنية، وصولًا إلى منتدى شباب العالم، لإتاحة منصة واقعية للشباب من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الآراء ووضع حلول مشتركة لما يشغلهم من قضايا محلية وعالمية تؤثر على حاضرهم ومستقبلهم.

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