أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الثلاثاء (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء. وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

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