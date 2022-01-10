الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الابتكار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52 مكرر " و"الصادر بتاريخ 4 يناير لسنة 2022، قرارا رئيس الجمهورية بشأن تجديد تعيين كل من محمد شعبان عبدالفتاح مرعي، ومحمد عبد العزيز محمد براية نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادي لقناة السويس، وقرار إنشاء جامعة خاصة بإسم " جامعة الإبتكار".
وتنص المادة الأولى من القرار رقم 630 لسنة 2021، بتجديد تعيين كل من محمد شعبان عبدالفتاح مرعي، ومحمد عبد العزيز محمد براية نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادي لقناة السويس، لمدة عام.
وتنص المادة الأولى من القرار رثم 634 لسنة 2021، على انشاء جامعة خاصة مصرية، تحت إسم " جامعة الإبتكار"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
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