/671588/أمير-المصري-عن-مشاركته-بمنتدى-شباب-العالم-أتمنى-تكرار-المشاركة-في-المستقبل

دوت الخليج

أمير المصري بمنتدى شباب العالم

صرح أمير المصري حول مشاركته بفعاليات منتدى شباب العالم: "شرف كبير لي أن أتواجد في افتتاح منتدى شباب العالم في حضور سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي".

وتابع: " أنا سعيد بمشاهدة مصر تناقش العديد من الموضوعات الحيوية أمام العالم منها: مبادرة حياة كريم والتنمية المستدامة 2030، والتحول الرقمي، التعليم، وأتمنى تكرار تلك المشاركة في المستقبل".

إدارة المنتدى تكشف عن القضايا النسخة الرابعة

وأعلنت إدارة المنتدى عن البرنامج التي سوف تناقشه خلال النسخة الرابعة، والتي تضم عدد من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس الواقع الجديد بعد تفشي فيرس كورونا المستجد.

وفى وقت سابق، اختار موقع The Playlist أمير المصري ضمن قائمته لأفضل أداء تمثيلي عن فيلم Limbo في عام 2021، كما اختاره الناقد البريطاني الأشهر بيتر برادشو ضمن قائمته لأفضل الممثلين خلال هذا العام، وذلك في مقال نشره عبر موقع The Guardian، وشهد عام 2021 نجاحًا ملفتًا لأمير، حيث فاز بجائزة أفضل ممثل في جوائز البافتا اسكتلندا - BAFTA Awards, Scotland وذلك عن دوره في فيلم Limbo، كما شارك كعضو لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم ريستا

ويُعرض لأمير المصري في دور العرض العربية فيلمه الأحدث ريتسا، كما حقق نجاحًا كبيرًا على قناة ON TV ومنصة Watch it بعد عرض حكاية النظارة البيضا ضمن مسلسل نصيبي وقسمتك، وينتظر حاليًا إطلاق مسلسل Rogue Heroes قريبًا في بريطانيا، وعلى منصة نتفلكس يُعرض له أحدث أعماله البريطانية مسلسل The One، والذي يقوم فيه بدور بنجامين "بن" الذي يعمل في شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا التي دائما يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا وهما رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها.

في عام 2016، انفجرت موهبته التمثيلية في مسلسل The Night Manager، لتعاون في 2017 مع النجم وودي هارلسون في فيلمه الأميركي Lost in London، وفي نفس العام قدم مسلسل The State المرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل قصير، وبشخصية إبراهيم شارك في المسلسل التليفزيوني Tom Clancy's Jack Ryan المُرشّح لـ 3 جوائز إيمز برايم تايم، ثم مسلسل Informer المُرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل درامي.

ومن أبرز أعماله بطولته لفيلم المحارب العربي، وهو أول فيلم روائي طويل إنتاج أميركي سعودي، وتعتبر مشاركته في فيلم Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker أحد أبرز خطواته السينمائية، كما يُعرض له مسلسل Industry على منصة HBO، نافس أمير بفيلم Limbo في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصل الفيلم على 3 جوائز من بينهم الهرم الذهبي، كما عُرض بـمهرجان كان السينمائي، وحصول على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان.