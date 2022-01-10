/671590/ساديو-ماني-أفضل-لاعب-بمباراة-السنغال-أمام-زيمبابوي

حصل ساديو ماني مهاجم منتخب السنغال على جائزة أفضل لاعب بمبارة المنتخب السنغالي أمام زيمبابوي، التي أنتهت بفوز فريقه بنتيجة 1/0 ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل ماني هدف السنغال الوحيد من ركلة جزاء أحتسبت في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليعطى 3 نقاط غالية لفريقه، يتصدر بها المجموعة الثانية.

تصريحات ماني

تحدث النجم السنغالي ساديو ماني، عقب فوز السنغال على زيمبابوي بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقال ماني في تصريحات تليفزيونية على قناة "بي أن سبورتس":" المنتخب السنغالي لم يخوض أي مباريات ودية وهذا ما صعب علينا الأمر أمام زيمبابوي".

وأضاف:"البداية ربما ليست جيده ولكن مع مرور الوقت سندخل في أجواء البطولة، وسنبقى أفضل وأقوى من أي شئ مضى".

وزاد: "فوزنا اليوم بعدما اجتهدنا وهذا توفيق من الله، والمباراة القادمة ستكون صعبه علينا أن نجهز لها جيداً".

تشكيل السنغال في المباراة:

حراسة المرمى: سيني ديانج

خط الدفاع: إبراهيما مباي، بابا أبو سيسيه، عبده ديالو، بالو توريه

خط الوسط: شيخو كوياتي، إدريسا جاي، بابا ماتار سار

خط الهجوم: كيتا بالدي، بولاي ديا، ساديو ماني

ساديو مانى عن محمد صلاح

وأضاف ساديو ماني خلال تصريحات صحفية اليوم “بلا أي شك محمد صلاح لاعب ليفربول هو أفضل لاعب في العالم، ولا أرى من هو أفضل من حاليا، وأتمنى له الاتسمرار على هذا الأداء بشكل مستمر”.

وزاد “هل يوجد من هو أفضل من محمد صلاح حاليا؟ أشك أننا سوف نتطلع للإجابة باختيار لاعب أفضل من الدولي المصري”.

وتابع “بالنسبة للسرعات بيننا ففي المسافات القصيرة أنا أتفوق على النجم المصري، أما المسافات الكبيرة فأنا أنا أتفوق فيها ولدي سرعة فائقة”.

وأكمل “أما عن اللاعب الذي يعد أبطئ لاعب في فريق ليفربول فالبطبع سيكون فابينيو لاعب خط وسط الفريق”.

واختتم “ترينت ألكسندر أرنولد، هو أفضل ظهير أيمن على مستوى العالم حاليا، وهو يقدم أفضل أداء وأتمنى له الاستمرارية في هذا الأمر”.