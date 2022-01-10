/671591/ليبيا-تعلن-إقامة-منتدى-دولي-للتنمية-المستدامة-نهاية-مارس

أعلنت وزارة التخطيط الليبية عن استضافة العاصمة طرابلس، فعاليات المنتدى الليبي الدولي للاستثمار والتنمية المستدامة‏، نهاية مارس القادم، بهدف إيجاد فرص للمستثمرين المحليين والأجانب لتنفيذ وتمويل عدة مشاريع في ليبيا بطريقة الاستثمار.

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هذا ومن المقرر ان يعقد المنتدى في الفترة من 27 إلى 31 من شهر مارس القادم بالمدينة الرياضية، وتضم فعالياته مؤتمر دولي حول التنمية والاستثمار، وملتقى لرجال الأعمال، بالإضافة إلى معرض يضم الصناعات والمنتجات الليبية والعربية والدولية في مختلف المجالات.

ليبيا تعلن إقامة منتدى دولي للتنمية المستدامة نهاية مارس

وسيشارك في فعاليات المنتدى صناع القرار والأجهزة الرقابية والمصارف التجارية ومؤسسات الاستثمار والشركات والقطاع الخاص والمهندسون والخبراء والمختصون والاكادميون وأساتذة الجامعات والمهتمين بالقطاع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

دعم وتعزيز مسار التنمية المستدامة

ويأتي المنتدى الذي سيقام بالتعاون مع اتحاد المصدرين والمستوردين التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، وعدد من المؤسسات الاقتصادية الليبية والعربي، في إطار دعم وتعزيز مسار التنمية المستدامة والدفع بقوة بعجلة الاقتصاد الليبي والمساهمة في صناعة مستقبل ليبيا والاجيال القادمة.