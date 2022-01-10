/671594/خروج-بدر-بانون-من-قائمة-المغرب-بكأس-أمم-أفريقيا

خرج بدر بانون مدافع النادي الأهلي من قائمة المنتخب المغربي المشاركة في كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء خروج بانون من القائمة، بسبب الإصابة التي يعاني منها، والتي أعلن عنها منتخب المغرب وأنه يحتاج إلى 3 أسابيع حتى يعود من الإصابة، وبالتالي تم إستبعادة.

وتم ضم أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، واستدعائه منذ قليل للإنضمام لبعثة المغرب بالكاميرون، على أن يسافر اللاعب اليوم من القاهرة متجهاً للكاميرون للإنضام لأسود أطلس.

وتعاني المغرب في مباراة اليوم بسبب وجود 15 حاله مصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك قبل لقاء غانا الهام.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن ضرورة وجود 11 لاعب من أجل لعب المباراة، وإذا لم يتوفر هذا العدد يتم إلغاء نتيجة المباراة للفريق الآخر

تشكيل المغرب أمام غانا

خط الدفاع: سامي مائي، أدم ماسينا، نايف أكرد، غانم ساسي

خط الوسط: عز الدين أوناجي، سليم أملاح، زكرياء ابو جلال

خط الهجوم: أشرف حكيمي، سفيان بوفال، عمران لوزا

أول ظهور تحكيم أجنبي من خارج قارة أفريقيا في كأس الأمم

بدأت منافسات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون أمس الأحد وشهدت على العديد من الأحداث المميزة التي ظهرت في أولى مباريات البطولة.

وشهدت البطولة تواجد أول حكم من خارج قارة أفريقيا، وذلك خلال لقاء السنغال وزيمبابوي الذي يقام حاليا.

وتم تعيين ماريو إسكوبار والذي يحمل جنسية جواتيمالا، من أمريكا الوسطى والذي بدأ التحكيم الدولي منذ عام 2013.

أما عن مساعدي إسكوبار فيتواجد حكمين من الكونغو وآخر من ليبيا داخل أرض الملعب.

أما حكم الفيديو فهو فيرناندو جيريرو راميريز والذي يحمل الجنسية المكسيكية، وحمل الشارة الدولية في عام 2010.

وبذلك تسجل بطولة أمم أفريقيا أول تواجد تحكيم أجنبي من خارج أفريقيا في مباراة السنغال وزيمبابوي