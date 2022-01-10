معلومات الوزراء: 76.9% من الشباب يروا مؤتمرات الشباب وسيلة لتواصلهم مع للحكومة

/671592/معلومات-الوزراء-769-من-الشباب-يروا-مؤتمرات-الشباب-وسيلة-لتواصلهم-مع-للحكومة

كشف استطلاع رأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أن 76.9% من الشباب المصري اتفقوا على أن مؤتمرات الشباب من أفضل الطرق وأيسرها لتوصيل آرائهم ووجهات نظرهم إلى الحكومة ورئيس الجمهورية مقابل 12.5% لم يروا ذلك في حين لم يستطع 10.6% التحديد.

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وأوضح استطلاع الرأي الذي أجراه مركز المعلومات بداية يناير الجاري، على عينة من الشباب في الفئة العمرية (18-35)؛ وذلك تزامنًا مع إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022، أن تلك النتائج تظهر النجاح المستمر لحلقة الوصل بين الدولة وشبابها، موضحًا أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة كانت أولى حلقاتها، وما تبعه من تنظيم مؤتمرات وطنية، وصولًا إلى منتدى شباب العالم؛ لإتاحة منصة واقعية للشباب من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الآراء ووضع حلول مشتركة لما يشغلهم من قضايا محلية وعالمية تؤثر على حاضرهم ومستقبلهم.

الرئيس السيسي يفتتح منتدى شباب العالم :

هذا وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى، ووسط حشود شبابية من ثقافات ودول متنوعة، وذلك عقب وصوله إلى مقر انعقاد المنتدى بصحبه السيدة حرمه، انتصار السيسي، والرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن، وولي العهد الأردني، ورئيس الوزراء العراقي.

موعد منتدى شباب العالم :

جدير بالذكر أن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم انطلقت اليوم الإثنين، وتستمر لمدة 4 أيام، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة زعماء ووفود شبابية من مختلف دول العالم.