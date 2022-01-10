/671595/بسبب-كورونا-الاتحاد-الأفريقي-يستدعي-محمد-معروف-وأحمد-الغندور-لإدارة-مباريات-كأس-أمم-أفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد أحمد الغندور ومحمد معروف مغادرة القاهرة خلال الساعات القادمة متوجهين إلى الكاميرون للمشاركة في الكان الأفريقي.

وتعرض 12 حكما للغصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية وتم استبعاد بعضهم وينتظر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نتيجة الفحص الخاص بباقي الحكام.

وتعرض الثنائي المصري محمود البنا وأحمد حسام طه للغصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وينتظر ظهور المسحة الخاصة بهم للتواجد في بالقي مباريات كأس أمم أفريقيا.

محمد صلاح: مصر غير مرشحة للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا

تواجد محمد صلاح، قائد منتخب مصر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة نيجيريا في افتتاح مشوار الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأكد محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي "منتخب مصر غير مرشح للفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا، ونسعى فقط لتقديم أفضل أداء والنتائج تأتي مع مرور المباريات".

وزاد "سنذل أقصى جهد من أجل الفوز بالبطولة مع الأخذ في الاعتبار أننا لسنا الأوفر حظاً لنيل اللقب الأفريقي".

فيروس كورونا في كأس أفريقيا

وتابع "أنا لاعب ضمن 11 فرد داخل منتخب مصر وجميعنا نعمل من أجل تقديم كرة قدم جيدة تليق بإسم مصر ونسعى لتقديم صورة مشرفة".

واختتم “أتواجد مع منتخب مصر منذ 10 سنوات ولم أتمن من الفوز ببطولة كبرى مع الفراعنة، وأتمنى أن أتوج ببطولة كبرى مع المنتخب”.

أحمد الطيب معلقاً على مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا

اختارت شبكة قنوات "بي أن سبورتس"، أحمد الطيب معلقاً على مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا، في اللقاء الأول للفراعنة بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وتبدأ البطولة غداً بمباراة الكاميرون أمام بوركينا فاسو في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة، في لقاء قوى بضربة بداية البطولة، ثم يلتقي منتخب إثيوبيا مع نظيره الرأس الأخضر في التاسعة مساءاً بمباريات اليوم الأول من البطولة.

موعد مباراة منتخب مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد نظيرة نيجريا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءاً.