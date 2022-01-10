نائب عن تطورات أزمة رجل الأعمال محمد الأمين«القضية بيد النيابة »

/671599/نائب-عن-تطورات-أزمة-رجل-الأعمال-محمد-الأمينالقضية--بيد-النيابة

قال النائب عاطف المغاورى عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إنه لا يعتزم التقدم بأى طلبات إحاطة أو استخدام أى اداة برلمانية بشأن وزيرة التضامن الإجتماعى وقضية رجل الأعمال محمد الأمين.

دوت الخليج

وأضاف البرلمانى فى تصريح لـ دوت الخليج، إن قضية محمد الأمين الآن فى نطاق جهات التحقيق ، و العرف البرلماني يلزمنا أن لا نتقدم بأى أدوات برلمانية فى اى قضية عندما تكون محل تحقيق ، وأن ننتظر ، مؤكدا « ننتظر نتيجة التحقيق إذا ثبتت الإدانة من حقنا محاسبة الجهات التنفيذية ، أو تثبت التحقيقات عدم صحة البيانات» .

مجلس النواب وأزمة رجل الأعمال محمد الأمين

وأكد أن دائما عندما توجه الاتهامات لأى شخص ، تسلط الاضواء ويتم أبرزها باوسع مساحة، وعندما تثبت براءته لا أحد يلتفت اليها، فيجب ان ننتظر حتى لآ نتجاوز حق المتهم، فالمتهم برىء حتى تثبت ادانته.

حبس رجل الأعمال محمد الأمين

وقررت وزارة التضامن الاجتماعي ، تمديد وقف التراخيص الخاصة بدور الأيتام لمدة عام يبدأ من 16 ديسمبروفي وقت سابق، قضت محكمة القاهرة الجديدة، أمس الأحد، بتجديد حبس محمد الأمين، رجل الأعمال المصري، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها بالاتجار في البشر وهتك عرض بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما في محافظة بني سويف، جاء ذلك بعدما أمرت النيابة العامة المصرية بحبس الأمين احتياطيا على ذمة التحقيقات.