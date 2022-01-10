دوري ابطال افريقيا 2021.. مواعيد المباريات.. والقنوات الناقلة

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تزداد عمليات البحث في الأيام الجارية، عبر تطبيق جوجل حول منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الـ 57، والتي يدخلها النادي الأهلي حامل اللقب الأخير للبطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فاز الأهلي بالنسختين السابقتين من دوري الأبطال، وابتعد بفارق كبير في ترتيب أكثر الفرق فوزًا بالبطولة، حيث أصبح رصيده 10 ألقاب مقابل 5 ألقاب فقط من البطولة.

وأجريت قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا 2022 يوم الجمعة 13 أغسطس 2021، وذلك في مدينة القاهرة العاصمة المصرية.

فيما أجرت مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2021، في الـ 28 من ديسمبر 2021، بالقاهرة والتي كان على راسها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2021

وتنطلق منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في الحادي عشر من فبراير القادم، حتى الثالث من أبريل القادم.

نتيجة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى: المريخ "السودان" - الهلال "السودان" - ماميلودي صنداونز "جنوب إفريقيا" - الأهلي "مصر".

المجموعة الثانية: أمازولو "جنوب إفريقيا" - وفاق سطيف "الجزائر" - هورويا "غينيا" - الرجاء "المغرب".

المجموعة الثالثة: جواننج جالاكسي "بوتسوانا" - شباب بلوزداد "الجزائر" - النجم الساحلي "تونس" - الترجي ("تونس".

المجموعة الرابعة: ساجرادا إسبرانسا "أنجولا" - بترو أتليتيكو "أنجولا" - الزمالك "مصر" - الوداد (المغرب)

دور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا

وتأتي مباريات الذهاب بدور الربع نهائي لدوري الأبطال الإفريقي، من الخامس عشر حتى السابع عشر، من أبريل، وتأتي مباريات الإياب بين عشرين والثاني والعشرون من نفس الشهر.

نصف النهائي والنهائي لدوري أبطال أفريقيا

فيما لم يتم تحديد قرعة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أوروبا حتى الأن، والتي تنطلق في مايو القادم.

القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية بدايةً من دور المجموعات، أما الدورين الأول والتمهيدي فتنقل مبارياتهما على القنوات الخاصة بمستضيف كل مباراة.