قرار جمهورى بتجديد تعيين نائبين لرئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 630 لسنة 2021 بتجديد تعيين محمد شعبان عبد الفتاح مرعى، ومحمد عبد العزيز براية، نائبين لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





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