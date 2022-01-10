حياة كريمة توزع البطاطين بقرى مركز نصر النوبة فى أسوان (صور)

جدة - نرمين السيد - بحسب بيان للمؤسسة على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، تم توزيع البطاطين على الأهالى المستحقين من القرى التالية: الأمل، الحكمة، الكرامة، البراعم، المنار، خريت 2، خريت 1، أرمنا، عنيبة، سينا بعنيبة، مصمص، ابرايم، والجزيرة. واختتمت حياة كريمة: "هدفنا هو شتاء آمن لأهالينا فى أسوان".

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