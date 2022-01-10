جدة - نرمين السيد - وكتب فرج أباظة، زوج ابنة ليلى يوسف عبدالغفار: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله جدة أولادى السيدة المحترمة ليلى يوسف عبدالغفار حرم المغفور له اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وستشيع الجنازة غدا الثلاثاء من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وسوف يقتصر العزاء على صلاة الجنازة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد ومكان تشييع جنازة أرملة اللواء عمر سليمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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