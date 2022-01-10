عاجل.. السيدة انتصار السيسى: سعيدة بعودة شباب العالم للتلاقى

جدة - نرمين السيد - أعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها وفخرها بعودة فعاليات منتدى شباب العالم، متمنية أن يكون المنتدى جسرا للتلاقى ونموذجا للتسامح والتعايش وقبول الآخر.





وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "أشعر بمزيج من السعادة والفخر بعودة شباب العالم للتلاقى وتبادل الرؤى والتجارب خلال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذى يعد منصة عالمية لمناقشة التحديات والقضايا التى تواجه العالم اليوم". وتابعت: "تلك النسخة الفريدة التى تعكس قدرة الشباب على تحدى كافة العوائق، وأتمنى كل التوفيق والنجاح للمشاركين واللجنة المنظمة وأن يكون منتدى شباب العالم دائما جسرا للتلاقى ونموذجا للتسامح والتعايش وقبول الآخر".

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