مجلس الوزراء: 76.9% من الشباب يروا المؤتمرات أيسر الطرق لتوصيل آرائهم للحكومة

أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن 76.9% من الشباب المصري اتفقوا على أن مؤتمرات الشباب من أفضل الطرق وأيسرها لتوصيل آرائهم ووجهات نظرهم إلى الحكومة ورئيس الجمهورية مقابل 12.5% لم يروا ذلك في حين لم يستطع 10.6% التحديد.

جاء ذلك في استطلاع الرأي الذي أجراه مركز المعلومات بداية يناير الجاري، على عينة من الشباب في الفئة العمرية (18-35)؛ وذلك تزامنا مع إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمنعقد في مدينة شرم الشيخ، اليوم وحتى الثالث عشر من يناير الجاري.

وأشار الاستطلاع إلى أن نتائجه تظهر النجاح المستمر لحلقة الوصل بين الدولة وشبابها، لافتا إلى أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة كانت أولى حلقاتها، وما تبعه من تنظيم مؤتمرات وطنية، وصولًا إلى منتدى شباب العالم؛ لإتاحة منصة واقعية للشباب من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الآراء ووضع حلول مشتركة لما يشغلهم من قضايا محلية وعالمية تؤثر على حاضرهم ومستقبلهم.

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، اليوم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، في الفترة من 10 يناير إلى 13 يناير 2022، حيث أعلن الرئيس، انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، قائلًا: بسم الله نبدأ ومن أجل مستقبل نعمل.

وتعتبر منصة منتدى شباب العالم من أشهر المنصات على مستوى العالم في الحوار بين جميع الأطياف في مختلف الموضوعات التي تهم الشباب، حيث أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقيام بهذا الهدف الهام، فيما تستمر إقامته بمشاركة واسعة من كافة الأطياف على مستوى العالم؛ حتى أصبح منصة حوار دولية بين الجميع.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى إن هناك دولا كان لديها فرصة في الحصول على لقاحات كورونا، والبعض الآخر لم يكن لديه الفرصة، مؤكدا أن الجائحة شددت على أهمية المشاركة العالمية، لمواجهة مثل هذه التداعيات.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الحديث عن جائحة كورونا لم ينته، قائلًا: لو فضلنا نتكلم عن تأثير كورونا مش هنخلص.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إحنا في مصر مخوفناش من الكوفيد، وكنا بنتعامل معاه بإجراءات احترازية، لكن العمل في مصر لم يتوقف لحظة، مؤكدًا أنه مهما كانت المحنة؛ ستظل الحياة مُستمرة، وسنتجاوز آثارها بشكل كامل قريبًا.