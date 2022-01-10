الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا: رياح مثيرة للأتربة في القاهرة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا بحالة الطقس المتوقعة، غدا الثلاثاء الموافق 11 يناير، مشيرة إلى استقرار الأحوال الجوية على البلاد مع نشاط للرياح على فترات متقطعة من اليوم.

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية للبلاد وشمال الصعيد، يكون معتدل الحرارة على السواحل الشرقية دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا.

أما عن حالة الطقس خلال ساعات ليل غدٍ الثلاثاء، فيسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، على فترات متقطعة من اليوم.

وأوضحت النشرة الجوية لهيئة الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين.

التنبؤ بالتغيرات المناخية

وأطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وفق بروتوكول تعاون مسبق مع وزارة البيئة والجهات المعنية بدراسة التغيرات المناخية في مصر، أول خريطة تفاعلية للتنبؤ بالتغيرات المناخية قبل تنفيذ المدن الجديدة خاصة.

وتهدف الخريطة إلى مساعدة متخذي القرار على التعرف على المناطق المهددة بمخاطر التغيرات المناخية على مستوى الجمهورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع تلك التغيرات التي تؤثر في العالم أجمع.

كما تعمل الخريطة التفاعلية على مساعدة متخذ القرار في تحديد الفرص المتاحة التي تسهم في تحقيق خطة التنمية في الدولة من خلال اتخاذ التدابير اللازمة في القطاعات التنموية.

درجات الحرارة

القاهرة 18 - 11.

الإسكندرية 18 - 10.

السلوم 17 - 12.

العريش 18 - 8.

الإسماعيلية 19 - 11.

شرم الشيخ 23 - 15.

الغردقة 22 - 13.

الفيوم 18 - 8.

بني سويف 18 - 8.

سوهاج 19 - 8.

أسيوط 19 - 7.

الأقصر 22 - 10.

أسوان 23 - 11.