/671608/أشرف-صبحي-يلتقى-وزيرة-الدولة-لشؤون-الشباب-بدولة-الإمارات--ويعلنان-مباديء-الشراكة-بين-الوزارة-ومركز-الشباب-العربي

على هامش فعاليات منتدى شباب العالم ..

التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات نائب رئيس مركز الشباب العربي، وذلك اليوم الاثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢، وذلك على هامش مشاركتها كمتحدثة في الجلسة العامة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا .. انذار للانسانية وأمل جديد "، بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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رحب وزير الشباب والرياضة بمعالي شما المزروعي ، مشيداً بجهودها في تنمية وتطوير قدرات الشباب الاماراتي .

تناول اللقاء النقاش حول البرامج المشتركة التي يمكن تنفيذها في البلدين لتنمية وبناء قدرات الشباب ، مشيدين بالعلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة .

كما تناول اللقاء كيفية تفعيل التعاون الثنائي على مستوى الشباب مع اعلان مباديء الشراكة المتوقعة بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ومركز الشباب العربي انطلاقاً من العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون المشترك وإدراكاً لأهمية خدمة قطاع الشباب والمشاركة الفعالة للشباب العربي وتنفيذ المبادرات التي من شأنها الوقوف على احتياجات وخدمة الشباب العربي .

وتناقش الوزيران حول أهمية الشراكة بين الوزارة ومركز الشباب العربي والتي من شأنها تعزيز وتطوير التعاون المشترك في مجالات المشروعات والبرامج والمبادرات التي تحقق فائدة للشباب العربي بصفة عامة والشباب المصري بصفة خاصة .

كما اشار الوزيران التي ضرورة تشجيع الشباب في الوطن العربي علي المشاركة المجتمعية الهادفة وتبادل الأفكار والخبرات في إطار تمكين الشباب العربي، بالاضافة إلى حث الشباب على الاشتراك في منصة أبحاث الشباب العربي ونشر بحوثهم عليها.

أشرف صبحي يلتقى وزيرة الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات .. ويعلنان مباديء الشراكة بين الوزارة ومركز الشباب العربي

يذكر ان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومعالي شما المزروعي قد شاركا في افتتاح المنتدى والجلسة العامة الرئيسية بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وبحضور عربي رسمي وشعبي لافت. وكان على رأس الوفود العربية الرسمية المشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وعدد من القيادات السياسية والشبابية العربية والدولية.