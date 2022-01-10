السيسي يوافق على إنشاء جامعة الابتكار

نشرت الجريدة الرسمية قرار ؤئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2021 بشأن الرئيس إنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة الابتكار”.
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ووفقًا للقرار المكون من 17 مادة، تضم الجامعة كليات العلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة، وإدارة الأعمال والاقتصاد، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والفنون، والتكنولوجيا الحديثة، على ان يكون مقرها بمدينة العاشر من رمضان.
نص القرار :
هذا ونصت المادة الأولى من القرار على أن تنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم"جامعة الابتكار" تکون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الريح، فيما نصت المادة الثانية على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.
جامعة الابتكار تساهم في البحث العلمي :
كما نصت المادة الثالثة من القرار على أن تساهم الجامعة في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
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