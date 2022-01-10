تشييع جنازة زوجة اللواء عمر سليمان من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس..غدا

/671612/تشييع-جنازة-زوجة-اللواء-عمر-سليمان-من-مسجد-الشرطة-بالتجمع-الخامسغدا

تشيع جنازة ليلي يوسف، زوجة اللواء عمر سليمان غدا الثلاثاء، من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وسوف يقتصر العزاء على صلاة الجنازة.

وكانت توفيت زوجة اللواء عمر سليمان منذ قليل، عن عمر ناهز 75 عام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وفاة زوجة اللواء عمر سليمان

وفاة زوجة عمر سليمان

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه فى اغسطس الماضي بإطلاق اسم اللواء الراحل عمر سليمان على الكوبري الجديد بمحور جمال عبد الناصر، المتجه إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أعلى الطريق الدائري.

وكان اللواء عمر سليمان عمل بمنصب مديرا لجهاز المخابرات العامة منذ 22 يناير 1993 إلى أن اختاره الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك نائبا له عقب أحداث 25 يناير.

وولد سليمان في 2 يوليو 1936 بمحافظة قنا، وتخرج من الكلية الحربية، والتحق بالخدمة في القوات المسلحة في 195.

من هو عمر سليمان النائب السابق للرئيس مبارك

حصل اللواء عمر سليمان على عديد من الدورات التدريبية العسكرية في أكاديمية فرونزي بالاتحاد السوفيتي، وفي ثمانينات القرن الماضي التحق بجامعة عين شمس وحصل على البكالوريوس بالعلوم السياسية، إضافة إلى ماجستير علوم سياسية من جامعة القاهرة، و ماجستير علوم عسكرية، ووصل في خدمته العسكرية إلى منصب رئيس فرع التخطيط بهيئة عمليات القوات المسلحة.

تولى اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة، والنائب السابق للرئيس مبارك، منصب نائب مدير المخابرات الحربية في 1986، ثم منصب مدير المخابرات الحربية في 1991، وفي 22 يناير 1993 عين رئيسًا لجهاز المخابرات العامة المصرية، وكان أثناء توليه رئاسة المخابرات العامة قد كلف بملف القضية الفلسطينية من مبارك، وقام بمهمة الوساطة حول صفقة الإفراج عن العسكري الإسرائيلي الأسير لدى حركة حماس جلعاد شاليط والهدنة بين الحركة وإسرائيل والمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما قام بمهام دبلوماسية في عدد من الدول.

وكان اللواء عمر سليمان قد أعلن ترشحه للرئاسة قبل يومين من غلق باب الترشيح، فى 6 ابرايل وفي 7 أبريل سحب أوراق ترشحه من اللجنة العليا للانتخابات، وقام بتقديم أوراق ترشحه قبل غلق باب التقديم بـ20 دقيقة، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات قررت في 14 أبريل استبعاده بعدما استبعدت أكثر من 3 آلاف من نماذج التأييد التي قدمها، ليصبح عددها الإجمالي 46 ألفًا، وهو رقم أكبر من النصاب المحدد بـ30 ألفًا، وتبين للجنة أنه جمع هذه النماذج من 14 محافظة والمطلوب ألف تأييد على الأقل من 15 محافظة، ورفضت خوضه الانتخابات، وتوفي سليمان 19 يوليو 2012 في أمريكا أثناء تلقيه العلاج.