/671613/نقيب-الأشراف-اهتمام-القيادة-السياسية-بالشباب-يؤكد-أنهم-ركيزة-أساسية-في-بناء-الدولة-المصرية

قال السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، إن منتدى شباب العالم يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويؤكد أنهم ركيزة أساسية في بناء الدولة المصرية.

دوت الخليج

وأضاف نقيب الأشراف في بيان له، الاثنين، أن اهتمام الرئيس السيسي بالشباب والحرص على دعمهم، والاستماع إليهم عن كثب، من خلال المؤتمرات واللقاءات التي تجمعه بهم، منذ توليه منصبه، يعكس رؤية "مصر 2030".

نقيب الأشراف: اهتمام الرئيس السيسي بالشباب يعكس رؤية "مصر 2030"

وأشار السيد محمود الشريف، إلى أن منتديات الشباب فرصة عظيمة لطرح الموضوعات بين الدولة وشبابها، وتبادل نتائج البحث العلمي بين الشباب الإفريقى وشباب القارات الأخرى"، مشيدا بالمشروعات التي أطلقها الرئيس السيسي للارتقاء بالشباب ومن أبرزها:"البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإعلان 2016 عاما للشباب، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب".

ونوه نقيب الأشراف، إلى أن منتدى شباب العالم فرصة رائعة لتبادل الخبرات والثقافات المختلفة مع شباب العالم، وتنفيذ مبادرة الرئيس الخاصة بتمكين الشباب، مشيرا إلى أن حرص الرئيس على المشاركة بجلسات المنتدى وتنظيمه للمرة الرابعة، دليل على إيمانه ودعمه غير المحدود بالشباب.

نقيب الأشراف: اهتمام الرئيس السيسي بالشباب يعكس رؤية "مصر 2030"

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان، وأن يجزي قائدها خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه كل يوم من إنجازات، وأن يحفظ أهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء.