/671603/كأس-أمم-أفريقيا-نهاية-الشوط-الأول-بالتعادل-السلبي-بين-المغرب-وغانا

أنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين المغرب وغانا، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتبادل الفريقين الهجمات خلال الشوط، وظهر كلاً منها بشكل جيد حيث يريد المنتخبات تحقيق الفوز، في أول المباريات من أجل إنطلاقة قوية .

وتعاني المغرب في مباراة اليوم بسبب وجود 15 حاله مصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك قبل لقاء غانا الهام.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن ضرورة وجود 11 لاعب من أجل لعب المباراة، وإذا لم يتوفر هذا العدد يتم إلغاء نتيجة المباراة للفريق الآخر.

تشكيل المغرب أمام غانا

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سامي مائي، أدم ماسينا، نايف أكرد، غانم ساسي

خط الوسط: عز الدين أوناجي، سليم أملاح، زكرياء ابو جلال

تشكيل غانا أمام المغرب

حراسة المرمى: جوسيب والكوت

خط الدفاع: أندي بادوم، ألكسندر دجيكو، دانيال أمارتي، عبد الرحمن بابا

خط الوسط: كمال الدين سليماني، توماس بارتي، إدريسو بابا

خط الهجوم: جوسيف بابنتسيل، جوردان أيو، أندريه أيو

خط الهجوم: أشرف حكيمي، سفيان بوفال، عمران لوزا

أول ظهور تحكيم أجنبي من خارج قارة أفريقيا في كأس الأمم

بدأت منافسات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون أمس الأحد وشهدت على العديد من الأحداث المميزة التي ظهرت في أولى مباريات البطولة.

وشهدت البطولة تواجد أول حكم من خارج قارة أفريقيا، وذلك خلال لقاء السنغال وزيمبابوي الذي يقام حاليا.

المغرب ضد وغانا

وتم تعيين ماريو إسكوبار والذي يحمل جنسية جواتيمالا، من أمريكا الوسطى والذي بدأ التحكيم الدولي منذ عام 2013.

أما عن مساعدي إسكوبار فيتواجد حكمين من الكونغو وآخر من ليبيا داخل أرض الملعب.

أما حكم الفيديو فهو فيرناندو جيريرو راميريز والذي يحمل الجنسية المكسيكية، وحمل الشارة الدولية في عام 2010.

وبذلك تسجل بطولة أمم أفريقيا أول تواجد تحكيم أجنبي من خارج أفريقيا في مباراة السنغال وزيمبابوي.

حقق المنتخب السنغالي الفوز على غريمة القاري، منتخب زيمبابوي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، من نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ونجح الدولي السنغالي ساديو مانى من تسجيل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من اللقاء، من خلال ركلة جزاء، نفذها مانى على يمين حارس المرمى.