/671605/إيجابية-مسحة-جمال-علام-رئيس-اتحاد-الكرة-والبعثة-المصرية-بالكاميرون

أكدت نتائج المسحة الطبية التي أجريت اليوم عن إيجابية مسحة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد اتحاد الكرة في بيانه أنه بدون ظهور أعراض، فيما جاءت نتائج مسحات جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري سلبية.

ويترأس جمال علام رئيس اتحاد الكرة لكرة القدم، بعثة منتخب الوطني بالكاميرون، للمشاركة في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

محمد صلاح

وأكد محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي "منتخب مصر غير مرشح للفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا، ونسعى فقط لتقديم أفضل أداء والنتائج تأتي مع مرور المباريات".

وزاد "سنذل أقصى جهد من أجل الفوز بالبطولة مع الأخذ في الاعتبار أننا لسنا الأوفر حظاً لنيل اللقب الأفريقي".

وتابع "أنا لاعب ضمن 11 فرد داخل منتخب مصر وجميعنا نعمل من أجل تقديم كرة قدم جيدة تليق بإسم مصر ونسعى لتقديم صورة مشرفة".

واختتم “أتواجد مع منتخب مصر منذ 10 سنوات ولم أتمن من الفوز ببطولة كبرى مع الفراعنة، وأتمنى أن أتوج ببطولة كبرى مع المنتخب”.

اختارت شبكة قنوات "بي أن سبورتس"، أحمد الطيب معلقاً على مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا، في اللقاء الأول للفراعنة بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وتبدأ البطولة غداً بمباراة الكاميرون أمام بوركينا فاسو في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة، في لقاء قوى بضربة بداية البطولة، ثم يلتقي منتخب إثيوبيا مع نظيره الرأس الأخضر في التاسعة مساءاً بمباريات اليوم الأول من البطولة.

موعد مباراة منتخب مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد نظيرة نيجريا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءاً.

تفاصيل ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.