/671607/الادمان-ومسبباته-ورشة-عمل-ينظمها-حزب-الشعب-الجمهوري-بسوهاج

نظمت أمانة التدريب والتثقيف في حزب الشعب الجمهوري بسوهاج، ورشة عمل تثقيفية حول انتشار ظاهرة الإدمان لدى الشباب وخطورته على الفرد وأمن المجتمع وذلك تحت عنوان "الإدمان و جذوره وأسبابه"ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وجدير بالذكر أن فعاليات الندوة بدأت بكلمة النائب أحمد وائل المشنب- أمين مساعد الحزب لشئون التنظيم والعضوية، وتلاها كلمة أكرم فتحي العمدة - مساعد أمين المحافظة ،أعضاء هيئة المكتب، نيابة عن المهندس محمد عويضة، أمين عام الحزب رحبا فيها بضيوف الحزب، متقدمين بالشكر للحضور على تلبية الدعوة الكريمة.

ندوات حزب الشعب الجمهوري في سوهاج

وتأتى الندوات في إطار رؤية الحزب بالاهتمام بالشباب بالتزامن مع انطلاق منتدى شباب العالم الذى يقام اليوم، فى شرم الشيخ تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما تحدث الشيخ حسن محمد حسن، والشيخ حسين على أحمد، والشيخ محمد العزازي من علماء الأزهر الشريف عن حرمة المخدرات من الناحية الشرعية وكيف يبغض الله الإنسان الذى يغيب عقله بإرادته من أجل متعة محرمة تتسبب فى ضياع صحته وماله مستدلين على ذلك بالقرآن والسنة المطهرة.

وقدمت الدكتورة تغريد سامى - أمينة التثقيف بالحزب كافة المعلومات حول الإدمان، وماهيته، والأسباب التى تؤدى إليه وكيفية علاجه، والتصدي له، مع الاستماع لتساؤلات واستفسارات الشباب والحضور.

حزب الشعب الجمهوري بسوهاج

كما عرضت امينة التثقيف، خلال ورشة العمل فيديو توضيحي حول كيفه بدء الشاب بمراحل الادمان وكيف يتراجع عنه وكيف يساعده الآخرين فى التعافي ورجوعه إلى المجتمع واندماجه فيه مرة اخرى بشكل سوي.

وقد اختتمت ورشة العمل بجلسة نقاشية طرح من خلالها الشباب العديد من التساؤلات المطروحة حول دورهم فى التصدى لهذه الظاهرة السلبية وكيفية مساعدة أقرانهم الذين وقعوا فريسة للمخدرات ، ودور المؤسسات الدينية والرسمية ودور الأسرة والأصدقاء فى تعافى المدمن.

يذكر أن حزب الشعب الجمهوري نظم العديد من الندوات وورش العمل المختلفة خلال الفترة الماضية التى تساعد فى رفع الوعى لدى الشباب والفتيات والأسرة.

الطريق نحو المهنية السياحية

على جانب اخر شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مؤتمر " الطريق نحو المهنية السياحية "،والذي نظمته الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية القوى العاملة، بقاعة المؤتمرات بمقر الغرفة التجارية بسوهاج