/671610/مفيش-فرق-بين-الجنسين-ظافر-عابدين-يدعم-المساواة-بين-الرجل-والمرأة-فيديو

انتشر خلال هذه الفترة العديد من النزاعات حول قضية المساواة بين الرجل والمرأة، وأيدها العديد من الفنانين وآخرهم الفنان ظافر العابدين من خلال فيديو عبر صفحتة الرسمية على انستجرام.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل فيديو ظافر العابدين وذلك خلال السطور القادمة.

حرص الفنان ظافر العابدين، على دعم فكرة المساواة بين الرجل والمرأة في العالم، لأن المساواة في الحقوق هو سبب تطور المجتمعات.

حيث قام بنشر مقطع فيديو له متحدثاً فيه عن المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير انستجرام، معلقا: “معا من أجل عالم متساوي بين الرجل والمرأة”.

وقال ظافر العابدين: لكي يكون العالم متوازن في حياة الأنسان، لا بد أن تكون الحقوق بين الرجل والمرأة متساوية، لأننا لا نريد أن نحيا في عالم فيه حق المرأة معدوم أو ناقص، وحق الرجل أعلى أو أكبر فقط لأنه رجل وهي إمرأة.

وأردف: لماذا لا نريد التقدم في مجتمعنا الآن؟ وتحسين ظروف معيشتنا، وبناء مستقبل أفضل لأطفالنا، دون وجود عدم مساواة بين الرجل والمرأة.

واختتم ظافر، قائلا: يوجد الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، ومن أهم الأشياء هو غرس فكرة أن لا يوجد فرق بين الرجل والمرأة في أطفالنا وتربيتهم على أنهما متساوون في حقوقهم وفي واجبتهم.

فيلم ظافر العابدين الجديد

وكان النجم التونسي ظافر العابدين تألق مؤخرًا من خلال فيلمه الجديد "غدوة"، والذي يتحدث خلاله باللهجة التونسية، حيث شارك بفيلم غدوة بالمسابقة الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 43 ليفوز ظافر العابدين بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد الفيبريسي.

فيلم غدوة

فيلم "غدوة" هو أول تجربة إخراجية للفنان التونسي ظافر العابدين وشارك في التمثيل ايضاً، وتدور أحداث "غدوة"، حول رجل يُدعى حبيب، الذي تجمعه حالته الصحية بنجله من زواجه السابق أحمد، الذي يبلغ من العمر 15 عاما. يؤثر الماضي السياسي لحبيب خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويُجبر أحمد على العناية والحفاظ على سلامة أبيه.

طاقم عمل فيلم غدوة

فيلم "غدوة"، من تأليف إخراج ظافر العابدين، وبطولة ظافر العابدين، رباب السرايري، بحري الرحالي، غانم الزرلي، نجلاء بن عبدالله.