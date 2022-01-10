بعد وصفها لزيجاتها السابقة بـ«البكابورت».. طليق نيللي كريم يرد ويخرج عن صمته

/671614/بعد-وصفها-لزيجاتها-السابقة-بـالبكابورت-طليق-نيللي-كريم-يرد-ويخرج-عن-صمته

خرج طليق نيللي كريم عن صمته ورد على وصفها وتصريحاتها الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حينما وصفت أزواجها السابقين بـ«البكابورت».

ويرصد لكم موقع دوت الخليج رد الدكتور هاني أبو النجا على تصريحات الفنانة نيللي كلام وذلك خلال السطور القادمة.

طليق نيللي كريم يخرج عن صمته

قال الدكتور هاني أبو النجا طليق الفنانة نيللي كريم:"الخطأ مش هرد عليه بخطأ.. لأن بنتي الكبيرة 15 سنة والصغيرة 11 سنة.. ربنا يهنيها".

وفي لقاء مع برنامج «كلام الناس» على قناة «إم بي سي مصر»، ذكر الدكتور هاني أبو النجا، أن طليقته الفنانة نيللي كريم دائمًا ما تخرج بتصريحات مختلفة: "كل إنسان عنده غلطاته.. ربنا يهنيها.. وهي ليها تصريحات مختلفة طول الوقت.. لكن يهمني أنها تكون كويسة ودي مش مثالية خالص".

زيجات نيللي كريم

وأثارت الفنانة نيللي كريم، الجدل خلال ظهورها في لقاء مع برنامج «بصراحة» على قناة «Sky News»، بعد تصريحاتها عن أزواجها السابقين، مشيرة إلى سوء حظها في الرجال وافتقادها الأمل في العثور على الرجل المناسب لها "قابلت من أزبل لأزبل.. خدت كل الوحش.. خدت البكابورات بس بالتدريج".

وجاء اللقاء حينها بحضور زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، التي وصفته بأنه شخص تلقائي وغير مصطنع: "هشام بسيط على طبيعته.. ومعندوش فلاتر ومش مصطنع.. هي دي حقيقته.. البساطة وموضوع الجواز حصل بسرعة جداً”.

ويعد هشام عاشور الزوج الثالث لـ نيللي كريم، إذ تزوجت للمرة الأولى وهي بعمر 16 عاماً، دون علم أسرتها إذ فاجأت والدتها بقرارها، وكشفت عن ذلك خلال حوار سابق لها مع الإعلامية راغدة شلهوب، قائلة:”حطيتها قدام الأمر الواقع فلطمت”،وأنجبت «نيللي» من زوجها الأول ابنيها كريم ويوسف.

كما تزوجت نيللي كريم للمرة الثانية، من خبير التغذية الدكتور هاني أبو النجا، في عام 2004، واستمر زواجهما نحو 11 عامًا، وأنجبت طفلتيها «سيليا وكندة»، إلى أن أعلنا انفصالهما في عام 2015.

نيللي كريم بمسلسل «أحوال شخصية» رمضان 2022

من جانبه، تستعد الفنانة المتألقة نيللي كريم، كعادتها لخوض السباق الرمضاني 2022، من خلال تقديم مسلسل جديد، بعنوان «أحوال شخصية»، والذي تولى تألفه لأول مرة الإعلامي إبراهيم عيسى.

وتجسد الفنانة نيللي كريم خلال أحداث العمل دور موظفة بالشهر العقارى، تتعرض للعديد من المواقف والأزمات التي تعرضها للخطر، وتعيش في رحلة معاناة طويلة خلال أحداث العمل.

مسلسل نيللي كريم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل، ويشارك في بطولة العمل شريف سلامة، وفاء عامر، أحمد حاتم، محمد ثروت وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

عرض مسلسل «الجسر» لـ نيللي كريم وعمرو سعد

و تستعد منصة netflix الإلكترونية، لعرض مسلسل جديد بعنوان «الجسر» والذي يخوض بطولته الفنانة المتألقة نيللي كريم، بجانب الفنان عمرو سعد لأول مرة.

ويعرض مسلسل «الجسر» على المنصة في نهاية ديسمبر الجاري، وتدور أحداثه فى 6 حلقات فقط، تقدم نيللى فيه دور زعيمة مستعمرة تستولى على المنطقة التى تعيش فيها، وتدخل فى صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث فى إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

آخر أعمال نيللي كريم قبل زواجها

وتعد آخر أعمال الفنانة نيللي كريم، هو مسلسل ضد الكسر، الذي عُرض في رمضان 2021، وكانت قد تعاونت فيه مع شركة العدل جروب أيضًا، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، وشارك في بطولته كثير من نجوم الفن، منهم الفنان محمد فراج، لقاء الخميسي، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.