/671615/انتصار-السيسسي-عن-انطلاق-منتدي-شباب-العالم-2022-نسخة-فريدة

أعلنت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن بالغ سعادته بانطلاق النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، مؤكدة أنها نسخة فريدة التي تعكس قدرة الشباب على تحدي كافة العوائق.

دوت الخليج يرصد تعليق السيدة انتصار السيسي على انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

منتدي شباب العالم

وأضفت انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،” أشعر بمزيج من السعادة والفخر بعودة شباب العالم للتلاقي وتبادل الرؤى والتجارب خلال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يعد منصة عالمية لمناقشة التحديات والقضايا التي تواجه العالم اليوم.. تلك النسخة الفريدة التي تعكس قدرة الشباب على تحدي كافة العوائ”.

وتابعت”وأتمنى كل التوفيق والنجاح للمشاركين واللجنة المنظمة وان يكون منتدى شباب العالم دائما جسر للتلاقي ونموذجاً للتسامح والتعايش وقبول الاخر”.

وأختتمت السيدة انتصار السيسي،” حفظ الله مصر قائداً وشعباً حفظ الله الجيش”.

هذا وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، حيث أعلن الرئيس، عن إنطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، قائلًا: "باسم الله نبدأ ومن أجل مستقبل نعمل".

وفى مستهل الكلمة، رحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشباب العالم في النسخة الرابعة من منتدى شباب العام، تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل شباب العالم؛ وخاصةً في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني، والتي تحتّم علينا أن ندرك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف فيما بيننا.